الابن سر أبيه

الخميس Al wanees

أضاف البرتغالي الواعد فرانشيسكو (19 عاما) مهاجم بورتو ووالده مدرب الفريق سيرجيو كونسيساو قصة جديدة لسلسلة الآباء والأبناء مع كرة القدم عندما سجل هدفا قاتلا ليقود فريقه للفوز ايستوريال 3-2 السبت الماضي في الدوري البرتغالي. واحتفل فرانشيسكو بجنون بالهدف في الدقيقة 89 وخلع قميصه وركض صوب والده بعدما كان الفريق خاسرا 0-2 في الشوط الأول. وسجل الإيراني مهدي طارمي أول أهداف بورتو في بداية الشوط الثاني ثم سجل هدف التعادل الكولومبي الدولي لويس دياز في الدقيقة 84، وبعده بـ5 دقائق جاء هدف فرانشيسكو المجنون. وهذه مباراة فرانشيسكو الـ12 في الدوري هذا الموسم رغم أنه لم يكن أساسيا سوى مرة واحدة في تشكيلة والده، لكن هدف الفوز هو الأول له بقميص بورتو في الدوري ولن ينساه لا هو ولا والده. وأمام فرانشيسكو الكثير لينجزه ليسير على خطى والده نجم بورتو ولاتسيو والإنتر وصاحب 56 مباراة بقميص البرتغال سجل فيها 12 هدفا.

وشهدت ملاعب كرة القدم قصصا عدة لأبناء تعلموا من آبائهم وساروا على دربهم في المستطيل الأخضر، بل وتفوقوا عليهم في بعض الأحيان. ولا شك أن اسم حارس مان يونايتد السابق بيتر شمايكل وابنه كاسبر أول من يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن هذا الموضوع.

بيتر بوليسواف شمايكل الذي ولد في 18 نوفمبر 1963 يعد من بين الأفضل في السنوات التي قضاها في نادي مان يونايتد الإنكليزي، والتي ادت للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 لنيل الثلاثية، وفوزه ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1992 مع الدنمارك.

اشتهر شمايكل بجسده المخيف بطول بلغ 1.91 متر ووزن ما يقرب من 100 كغم خلال أيام لعبه، كان يرتدي قمصان كرة قدم مقاس XXXL مصنوعة خصيصا له!

فاز شمايكل بدوري أبطال أوروبا 1999 كقائد في نادي مان يونايتد. واليوم فإن ابنه كاسبر مؤهلا تماما لإكمال مسيرة والده وإرثه في عالم كرة القدم.

كاسبر الذي ولد في 5 نوفمبر 1986 هو لاعب كرة قدم دنماركي محترف يلعب كحارس مرمى لنادي ليستر سيتي وفاز معه بلقب الدوري الإنكليزي في العام 2016.

أما جاستن وباتريك كلويفرت فيعدان مزيجا من عهد قديم وآخر جديد، وكان كلويفرت الأب مهاجما رائعا لعب في أندية مختلفة، ومع ذلك فإن جاستن ليس بنفس المستوى الذي كان عليه والده في الماضي ولكن يبدو أنه استخدم اسم والده جيدا لتمثيل نفسه وموهبته الخاصة للعالم. وجد جاستن مكانا له في شبابه كلاعب كرة قدم يبلغ من العمر 21 عاما في تشكيلة هولندا في عام 2018.

وتضم القائمة كذلك مدافع فرنسا الرائع ليليان تورام المتوج بمونديال فرنسا 1998، وابنه ماركوس مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الذي سجل هدفين في مرمى ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كما سجل ماركوس البالغ من العمر 22 عاما أكثر من 10 أهداف حتى موسمه الأول في البوندسليغا، أما والده الأسطورة ليليان فهو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ «الديوك».

ولا شك أن ماركوس لن يصل إلى الشهرة والمجد الذي ناله والده، ومثله تماما تماما أبناء الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان اللاعب السابق ليوفنتوس وريال مدريد والذي قاد الأخير مدربا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، أما أبناؤه الأربعة فمازالوا بعيدين كل البعد عن مسيرة والدهم، وربما يكون لوكا حارس المرمى ريال مدريد المعار إلى نادي رايو فايكانو الأبرز فيهم.

ويرفض الأرجنتيني دييغو سيميوني التوقيع مع نجله جيوفاني المعار إلى هيلاس فيرونا من كالياري، ويقول عن ذلك: «ابني لديه كل ما يلزم ليلعب تحت إدارتي، لكنني لن أوقع معه أبدا». ويُعتبر سيميوني شخصية أسطورية في تاريخ أتلتيكو مدريد نظرا لإنجازاته كلاعب ومدرب معهم. سيميوني هو المدرب الأعلى أجرا في كرة القدم، وفقا للتقارير. يكسب كل عام 43.6 مليون يورو أي أكثر من 20 مليون يورو من أي مدير رياضي آخر.

لاعب آخر حاول السير على خطى والده «العظيم» لكنه فشل في تحقيق ذات النجاح، إنه الهولندي جوردي كرويف الذي ولد في 9 فبراير 1974، هو مدرب كرة قدم هولندي ولاعب سابق. كرويف هو نجل اللاعب والمدير السابق يوهان كرويف. ويشغل حاليا منصب مستشار رياضي في إدارة برشلونة.

لعب جوردي لنادي برشلونة ومان يونايتد بدأ مسيرته الكروية في أياكس أمستردام حيث ولد، كما كان لديه فترات لعب فيها لي ألافيس وسيلتا دي فيغو وإسبانيول, اما والده كرويف الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات، فقد كان عبقريا ومطورا لفلسفة كرة القدم الشاملة، قضى معظم حياته المهنية في نادي أياكس قبل أن ينتقل إلى برشلونة في عام 1973 ويبدأ معه رحلة طويلة لاعبا ومدربا.

وتضم القائمة كذلك الألمانيين جوناثان ويورغن كلينسمان، فجوناثان قضى فترة من شبابه في الولايات المتحدة حيث كان والده يورغن مدربا للمنتخب الوطني. يورغن كلينسمان من مواليد 30 يوليو 1964 هو مدرب كرة قدم محترف ألماني ولاعب سابق. كان يعتبر من أفضل المهاجمين خلال التسعينيات. كما قاد المنتخب الألماني إلى المركز الثالث في مونديال 2006. أما جوناثان لي كلينسمان من مواليد 8 أبريل 1997 هو لاعب كرة قدم أميركي محترف يلعب كحارس مرمى لفريق آل آي غالكسي في الدوري الامريكي لكرة القدم.

بعد فترات في أندية أمريكية مختلفة ومغامرات في جميع أنحاء أوروبا، حصل كلينسمان على عقده الاحترافي في البوندسليغا مع نادي هيرتا برلين. لكنه لم يستطع اللعب مع الفريق الأول. في عام 2019 انتقل إلى نادي سانت غالن السويسري وشارك في مباراتين فقط في كأس سويسرا، يبدو أن جوناثان لن يقترب من إنجازات والده الذي فاز بكأس العالم والبطولة الأوروبية مع ألمانيا، كما لعب 108 مباراة دولية.

وتعتبر عائلة مالديني من أشهر العائلات الرياضية الإيطالية على الإطلاق، فالأب تشيزاري أحد ألمع مدافعي نادي ميلان في الخمسينيات والستينيات، حيث لعب له مدة 12 عاما، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 1963، كما مثل منتخب إيطاليا كلاعب في مونديال عام 1962، قبل أن يقوده كمدرب في مونديال عام 1998. أما الابن باولو، فيُصنف كواحدٍ من أفضل المدافعين الإيطاليين على مر التاريخ، وهو لم يعرف سوى نادٍ واحدٍ طوال مسيرته، هو نادي أبيه الروزونيري، الذي حمل ألوانه مدة 24 عاما بين عامي 1985 و2009، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي سبع مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، كما مثل منتخب إيطاليا في أربعة مونديالات عالمية ولعب نهائي كأس العالم عام 1994. ولا تقتصر عائلة مالديني على الأب والابن، أما الحفيد دانيال فيلعب حاليا مع ميلان لكنه لم يحصل بعد على مكانا أساسيا في التشكيلة، بينما كان الحفيد الثاني كرستيان أقل حظا من الشهرة ويلعب حاليا مع نادي بروسيستو في دوري الدرجة الثالثة.

