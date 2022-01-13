هيفاء حسين لـ«النهار»: «الزقوم» حقق حلمي بالعمل مع سعد الفرج

الخميس Al wanees

«النص ثقيل.. واسماعيل عبدالله له وضع خاص في التأليف ويكتب كلاماً يجعلنا نقرأ ونحفظ ونحرص على العمل» هذا ماصرحت به الفنانة هيفاء حسين لـ«النهار» من خلال مشاركتها في مسلسل «الزقوم» مع الفنان القدير سعد الفرج وعدد من النجوم والذي يجري تصويره حاليا في مملكة البحرين وهو من تأليف وكتابة إسماعيل عبد الله وإخراج أحمد المقلة وإنتاج شركة سبوت لايت للإنتاج الفني لمالكها الفنان الإماراتي د.حبيب غلوم وقصته مأخوذ فكرتها من شجرة الزقوم وفي الحبكة الدرامية للمسلسل نعكس وصف «الزقوم» على الواقع المرير الذي يعيشه الناس في المجتمع والمشكلات المادية والاجتماعية التي تحدث بين الناس.

وصرحت هيفاء حسين قائلة: «الزقوم» دراما تناقش العديد من المواضيع ومنها المواضيع الاجتماعية وايضا يتطرق الى الصراع بين الخير والشر وهذا الامر نجده في اكثر الاعمال التي تطرح على الشاشة من خلال الوسائل التي تعبر عن كل ذلك الصراع كما يتطرق العمل الى حقبات زمنية عدة في فترة الاربيعينيات والتسعينيات والوقت الحالي.

قامة

وعن وجود الفنان القدير سعد الفرج قالت: وجود الفنان القدير سعد الفرج «شي عظيم» وانا كنت احلم واتمنى ان يجمعني عمل مع الهرم والقامة الكبيرة وشاءت الاقدار ان يجمعنا هذا العمل وايضا الى ان الدور راكب على بوبدر ولايوجد شخص مناسب غيره والكل اتفق على انه هو الوحيد الذي يستطيع ان يصل بالشخصية الى المشاهد وقد سمحت الظروف بان يتم التصوير ووجوده بيننا ولا اخفي عليكم في اني «شكثر» معجبة في هدوئه واجتهاده رغم وصوله الى هذا المستوى من النجومية الا انه محافظ على المواعيد ويسعى الى تقديم الافضل ما عنده ويعطي الفرصة لمن يشاركه المشهد.

واضافت ايضا: بعكس بعض النجوم الحاليين الذين هم اصغر سنا منه بكثير نجد عندهم اقل منه همة واهتماماً واعطاء للمشهد حقه واثبت سعد الفرج انه قدوة مهمة لكل فنان ولكل شخص مبتدئ في الوسط الفني وعلى الجميع من هم في هذا المجال ان يتعلموا منه كيف ان الكبير ومهما وصل الى درجة النجومية يجب ان يتوافر فيه عنصرا الاحترام والالتزام.

وعن الاعمال الجديدة التي تشارك بها قالت: من الاعمال الجديدة عندي مسلسل «دحباش» وهو من الاعمال المميزة كون في الكويت ويتطرق الى حقبة مهمة والدور جدا جميل وفيه جهد كبير حتى أوصل الاداء المطلوب وانتظر ردة فعل الناس.

المنصات

واما عن المنصات وواقعها قالت: المنصات اصبحت جزءاً لايتجزأ من حياتنا واصبح اساساً عند الكثير من المتابعين خاصة ان هناك العديد منا لديهم التزام ولايستطيعون ان يحضروا الحلقات التي تبث في اوقات معينة على شاشة التلفزيون وبالتالي سيكون الملاذ لهم هو المنصة وايضا سهلت الكثير لهم عملية متابعة الاعمال الدرامية وايضا غيرت النمط المعتادة من حيث عدد الحلقات الذي اصبح اقل واتاح لمن يتابع ان يشاهداً اكثر عدداً من المسلسلات وارى ان هذا الامر ايجابي ويلاقى مشاهدة كبيرة من الجمهور وقنوات التلفزيون مالنا غنى عنها.

