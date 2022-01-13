فايز السعيد ولايف ستايلز ستوديوز وأجواء أوروبية بأغنية «هلقد حلو»

الخميس Al wanees

انتهى النجم الإماراتي فايز السعيد من تصوير أحدث أعماله الغنائية بعنوان «هلقد حلو» باللهجة الخليجية، ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأول تعاون يجمعهما.

وشهدت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تصوير أغنية «هلقد حلو» تحت إدارة المخرج بسام الترك الذي قدم في الكليب أجواء أوروبية على الرغم من التصوير في دبي، خاصة وأن فكرة الكليب تطلبت التركيز على الأجواء الأوروبية وتقديم لوحات مختلفة سوف تكون بمثابة مفاجأة للجمهور الخليجي والعربي. وتطلب تنفيذ كليب أغنية «هلقد حلو» تجهيزات مختلفة لتقديم صورة وفكرة جديدة مغايرة ومختلفة من كل النواحي. وتحمل أغنية «هلقد حلو» كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر.

