تيم حسن يعود للسينما العام الحالي

الخميس Al wanees

يعود النجم تيم حسن للسينما في 2022، بعد غياب 6 سنوات بفيلم من إنتاج صادق الصباح.

وكشف المنتج اللبناني صادق الصباح عن مشروعاته الفنية التي تجمعه بالنجم تيم حسن خلال حلوله ضيفا في برنامج «40 «الذي يبث عبر قناة «أم تي في» قائلا: «أتعاون مع تيم حسن في مشروع درامي جديد، سيتم تقديمه في موسم رمضان 2023.

وأضاف: «وهناك أيضا مشروع فيلم سينمائي، يحمل اسم «الهيبة» وسيبدأ تصويره نهاية شهر يناير الجاري»، مشيراً إلى أنه من المحتمل إسناد البطولة النسائية في الفيلم لوجه جديد.

وأوضح الصباح خلال حديثه أن الفيلم لن يكون تكملة لأحداث المسلسل، بل سيكون من رحم المشروع.

ورداً على سؤال حول تخوفه من أن يبقى تيم حسن أسير شخصية جبل شيخ الجبل التي جسدها في مسلسل «الهيبة»، قال الصبّاح إنّه لا يخاف أبداً من ذلك لأن (حسن) لديه أدواته التي يستطيع العمل عليها.

وشهدت هذه المقابلة التليفزيونية، عرض مقطع فيديو للنجم تيم حسن، تحدث خلاله عن العلاقة الطيبة التي تربطه بالمنتج صادق الصبح، وأشاد بحبه للفن وسعيه الدائم لتقديم أعمال متميزة، واصفا إياه بأنه منتج يمتلك اهتمام الهاوي وحرص المحترف.

