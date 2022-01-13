وسيمة تعود للساحة الفنية بـ «باب القفص»

الخميس Al wanees

بعد غياب وتوقف عن إصدار الأغنيات، عادت الفنانة المغربية وسيمة لعالم الفن والأضواء من جديد، و اصدرت فيديو كليب جديد حمل عنوان «باب القفص»، من اللون الغنائي الخليجي، والتي تقدمه للمرة الأولى، من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري، والحان وتوزيع حاتم منصور، واخراج عادل سرحان، متعاونه للمرة الأولى من ناحية الإنتاج مع «tafatefe music»، وقد صورتها في مناطق مختلفة في دبي.

وأظهرت أغنية «باب القفص» الإمكانيات الصوتية التي تتمتع بها وسيمة، والتي اختارت أن تسجل عودتها من خلال الأغنية الخليجية، بعد أن بدأت مشوارها الغنائي بأغنية من اللون المغربي، مؤكدة عشقها للأغنية الخليجية وايقاعاتها كان هو السبب أن تكون عودتها من خلالها، حيث حملت كلمات الأغنية جماليات في التعبير عما يدور في القلب من مشاعر وأحاسيس وتصالح مع النفس.

وقد تضمن الفيديو كليب لأغنية «باب القفص» مجموعة من المشاهد الدرامية التي بدأت أحداثها في مدينة الرياض، ثم تتنقل بين مشاهد الخيانة ضمن أحداث عصرية، متناسقة مع كلمات الأغنية، وقد ظهرت وسيمة بصورة مشرقة جميلة، استطاع المخرج عادل سرحان إظهارها بالشكل المناسب والمتميز.

هذا وقد عرض كليب أغنية «باب القفص» عبر قناة الشركة المنتجة «تا فا تي في» ميوزك.

