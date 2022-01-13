سقطات نجوم «زمن الفن الجميل» أمام كاميرات التلفزيون

الخميس Al wanees

«ثلاث كاميرات بدلًا من كاميرا واحدة، والجمهور لا وجود له».. مأزق كبير واجهه معظم النجوم مع بدايات ظهور التلفزيون المصري منذ 61 عامًا، فلم يكن يتقن أي من نجوم الفن وقتها الوقوف أمام كاميرات التلفزيون، فجميعهم اعتاد التعامل مع كاميرا واحدة في السينما، وجمهور أمامه في المسرح، ليس هذا فحسب، لكن الأوضاع لم تكن تطورت في عالم المونتاج، الأمر الذي فرض على الجميع تصوير المشهد كاملًا، وكان حالة حدوث خطأ من أي فنان يشارك في المشهد يعاد التصوير من البداية، وهو ما أسهم في حدوث العديد من المواقف لنجوم كبار بحجم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والفنانة الراحلة أمينة رزق، وآخرين، ولم يكن المخرج بعيدًا عن هذه المواقف، بل في أحيان كثيرة كان هو البطل.

«النحنحة»

«النحنحة» واحدة من العادات التي كانت معروفة عن موسيقار الأجيال، الراحل محمد عبد الوهاب، والتي كان يقبلها منه جمهور المسرح، وكان يتغلب عليها في تصوير الأفلام، غير أن التلفزيون لم يستطع استيعابها، فموسيقار الأجيال ، حين دعي لأول مرة لتسجيل أحد البرامج للتليفزيون، وعندما بدأ التسجيل أراد أن يتنحنح كعادته، لكنه فوجئ بالمخرج يصرخ قائلا: «إيه ده يا أستاذ»، فما كان من موسيقار الأجيال، إلا أن يرد ببساطة: «أنا عادتي كده»، ليقرر المخرج إعادة التسجيل من جديد، وهذه المرة حرص «عبدالوهاب» على أن يكتم النحنحة حتى انتهى التسجيل، وبعدها تنفس الصعداء قائلاً: «إيه ده دي حبسة وحشة خالص».

وقفة عشاء

المخرج محمد سالم، أحد كبار مخرجي التلفزيون، هو الآخر كان شاهدًا على موقف ثاني تعرض له «عبد الوهاب»، حيث كان «سالم» يجهز إحدى حلقات برنامج «البيانو الأبيض» واتفق مع موسيقار الأجيال على تقديم فقرات البرنامج، ولم يكن يعرف شيئًا عن عادات موسيقار الأجيال. وروى «سالم» أنه بدأ البروفات للبرنامج في الساعة 8 مساء، وأن عبدالوهاب متحمس جدًا، كان مقررًا أن يتم بث البرنامج على الهواء في الساعة 11 مساء، وجلس «سالم» في غرفة الكنترول يتابع العمل، عندما دقت الساعة 9، اختفى عبدالوهاب نهائيًا من الاستوديو، والجميع يبحث عنه، وتحير سالم ماذا يفعل في هذا الموقف الحرج، وبينما يفكر صرخ أحد المساعدين فرحًا وهو يقول «وجدته»، حيث كان عبدالوهاب يتناول العشاء في إحدى القاعات الخارجية لمبنى التليفزيون، فجرى إليه المخرج، وقال له: «هتخلص عشا امتى يا أستاذ»، ليجيبه «عبد الوهاب» بكل هدوء: «بعد ساعة بالظبط»، وهنا رد المخرج: «طيب والبروفات؟»، فرد «عبدالوهاب» بنفس النبرة الهادئة: «نبدأها الساعة 10». وأضاف سالم، أنه في تمام الساعة 10 وجد موسيقار الأجيال داخل الاستوديو، ولكن لم تكد تبدأ البروفة حتى بحث عنه مرة أخرى فلم يجده، وعلى الفور ذهب المخرج للقاعة التي تناول فيها عبدالوهاب الطعام، فوجده يتناول بعض الفاكهة، وسأله متعجبًا: إيه ده يا أستاذ؟! فأجاب موسيقار الأجيال بكل هدوء: أصلى نسيت الفاكهة وكانت غير مثلجة فأرسلت لإحضار فاكهة مثلجة من المنزل. وكشف المخرج، أن «عبدالوهاب»، ظل يأكل حتى الساعة الحادية عشرة إلا الربع، وكاد «سالم» يشد شعره من التوتر والغيظ، وانتظر حتى عاد بعبدالوهاب إلى الاستوديو، ثم أغلق الأبواب بالمفتاح ووضعه في جيبه، خوفًا من أن يخرج مرة أخرى ليشرب القهوة، وعندما دقت الساعة 11 بدأ بث البرنامج، وكان عبدالوهاب متألقًا وفى غاية النشاط والإبداع.

ممكن يفيد التصويت

وفي سياق «أزمات التلفزيون» ذكرت الفنانة الكبيرة ماجدة، أنها حين وقفت أمام كاميرا التلفزيون لأول مرة ظنت أن المسألة لا تختلف كثيرًا عن الوقوف أمام كاميرات السينما، لكنها حين دخلت إلى أستوديو التلفزيون وجدت نفسها أمام ثلاث كاميرات، ووراء كل كاميرا مصور يحمل سماعة فوق أذنيه، وهى لا تعرف أين تقف، ووقعت في مأزق وهى تجيب عن الأسئلة في أحد البرامج وشعرت بالارتباك، وحين كاد الحديث أن ينتهي تلعثمت في بعض الكلمات، وصاح المخرج «ستووب».

وقالت ماجدة: «ممكن نعيد»، فأجاب المخرج: «ممكن أعيد طبعًا بس من الأول خالص»، وفهمت في هذه اللحظة أن التصوير للتلفزيون يختلف تمامًا عما اعتادته في التصوير للسينما وأن أي خطأ وإعادة معناها إعادة التصوير من بدايته، لتخرج «ماجدة» بعد ساعة ونصف الساعة من الاستوديو، وهى تجفف عرقها رغم التكييف، وتقول: «يا خبر ده التصوير للتليفزيون أصعب من السينما بكتير».

استووب.. مين اللي! تكلم؟

وفي أول تمثيلية قدمها الفنان الكبير يوسف وهبي للتلفزيون، وشاركه العمل فيها الفنان الكبير حسن البارودي، كان آخر مشهد يتحدث فيه يوسف وهبي بالتلفون، وأثناء التسجيل اتجه الفنان الكبير ناحية التلفون قبل أن تحين اللحظة المناسبة لهذا المشهد، وتنبه زميله حسن البارودي، فقال له بصوت منخفض: «لسه بدري يا بيه»، وهنا صرخ المخرج: «مين اللي اتكلم؟ استووب»، واضطر لإعادة التسجيل من بداية الحلقة، وكاد يوسف وهبي أن يثور ويغضب لولا أنه تمالك أعصابه لأنه السبب في هذه الغلطة، ومن يومها حرص الفنان الكبير على حفظ الأدوار جيدا، وألا يخطئ في «الميزانسين»، حتى لا تتكرر مأساة أول تمثيلية.

ورغم أن عددا من النجوم عرفوا بقدرتهم على حفظ أدوارهم واعتادوا على الوقوف أمام الجمهور والكاميرات، إلا أن بعضهم شعر بالارتباك عندما وقف أمام كاميرا التلفزيون لأول مرة، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان العبقري محمد فوزي، فعندما اشترك في برنامج «مجلة الأغاني» ووقف أمام كاميرات التلفزيون في الاستوديو لأول مرة شعر ببعض الاضطراب.

ارتباك وارتياح

عندما أعلن المخرج بدء التصوير.ارتبك «فوزي» وتلعثم رغم أنه اعتاد الوقوف أمام كاميرا السينما، وأمام الجمهور في الحفلات، وعندما بدأ يتكلم عجز لسانه عن الكلام، ولاحظ المخرج ذلك، فقال له: «هدى نفسك شوية يا أستاذ، تحب ترتاح؟»، وبالفعل ارتاح فوزي لمدة ساعة وعاد بعدها ليستأنف التصوير، ولم يتكرر الأمر مرة ثانية.

الموقف ذاته واجهته الفنانة الكبيرة أمينة رزق، وكانت معروفة بأنها تحفظ أدوارها عن ظهر قلب، ورغم ذلك عندما واجهت كاميرات التلفزيون لأول مرة في إحدى التمثيليات التي يشاركها فيها يوسف وهبي شعرت باضطراب شديد، وارتبكت وهى تقول الحوار الخاص بها، وراحت تقول كلاما لا علاقة له بما حفظته، حيث تداخل النص مع نص آخر في تمثيلية للإذاعة كانت تستعد لتسجيلها، واضطر المخرج أن يوقف التصوير حتى يعود الهدوء للست أمينة وتزول عنها رهبة الوقوف أمام كاميرا التلفزيون.

تاريخ الموسيقى

ومن بين هذه المواقف ما حكاه المخرج كمال أبو العلا، مدير الإعداد بالتلفزيون وقتها في حوار قديم، حيث أشار إلى أنه كان يقوم بإخراج برنامج «مع الموسيقى العربية»، واتفق مع أحد الأدباء الذين تخصصوا في دراسة تاريخ الموسيقى لكي يقدم الحلقة، وكان موعد التسجيل في الساعة الـ 8 مساء، ولكن الضيف لم يحضر، وحاول المخرج أن ينقذ الموقف بأي طريقة، ولكنه لم يجد حلًا حتى كاد أن يلغي الحلقة وهو ما كان سيسبب مشاكل أخرى.

