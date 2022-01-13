حسين ومصطفى فهمي يجتمعان معاً بعد ربع قرن

الخميس Al wanees

يعتبر النجمان الكبيران حسين فهمي ومصطفى فهمي،من أبرز الأشقاء في الوسط الفني بسبب امتداد تاريخهما الفني لأكثر من 50 عاما. فقد قدم الاثنان العديد من الأعمال الناجحة طوال السنوات الماضية التي بدأت بحالة فنية متفردة من خلال السينما، والتي أثبت كل واحد فيهما من خلالها مدي نجوميته ونجاحه، ولعل الحظ الأوفر كان للفنان حسين فهمي الذي لم يغب كثيرا عن الساحة الفنية سواء من خلال السينما أو التليفزيون أو المسرح، ولعل تلك الفنية الثرية لحسين انعكست أيضا على حياته الزوجية التي أسفرت عن زواجه ست مرات بالمقارنة بثلاث زيجات فقط في حياة شقيقه الأصغر مصطفى. ورغم تلك الوسامة التي تجمع الاثنين إلا أنهما كانا من أقل الفنانين مشاركة مع بعضهم البعض، في الأعمال الفنية لرغبة كل منهما في إثبات نفسه بمفرده.

وبعد أكثر من 25 عاما من مشاركتهما معا في مسلسل «الحفار» الذي تناول ملفا مخابراتيا وقتها يعود الاثنان مرة أخرى للتعاون معا ولكن من خلال الدراما الصعيدية في عمل يحمل اسم «ولاد الهلايلة» والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2022. ولعل أبرز ما كان سببا في عدم تعاون الاثنين معا خلال السنوات الماضية هو أن معظم الأدوار الذي كانت تُعرض عليها، عبارة عن أخ شرير وأخ طيب، حتى جاء «الحفار» وهما شخصيتان في المسلسل مختلفتان تماماً، حيث دارت الأحداث حول عملية استخباراتية حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية. ويقدم الاثنان أيضا دورين مختلفين في العمل الجديد،والذي يتم التحضير له تمهيدا لتصويره خلال الفترة المقبلة،بعد أن يتكمل فريق العمل، حيث يقدمان دوري لشقيقين أيضا ولكن في قالب درامي صعيدي.

والمسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة من تأليف سليم دياب وإخراج فتحي عبدالعزيز ومن المقرر أن يبدأ التصوير منتصف يناير الجاري استعدادًا للسباق الدرامي الرمضاني المقبل. «ولاد الهلايلة» بطولة حسين ومصطفي فهمي والفنانة عفاف شعيب وأحمد سعيدعبدالغني ونجلاء بدر وشيري عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدي الوزير وفتوح أحمد وشريف خيرالله، وجاري ترشيح باقي الأبطال اللذين يمضون تباعا.

