ريهام حجاج تعيد توفيق عبد الحميد للدراما بـ «يوتيرن»

الخميس Al wanees

اختار الفنان توفيق عبد الحميد الابتعاد عن الدراما منذ وقت طويل، كونه محبا للفن، ولأنه أراد أن يبتعد قليلاً حينما وجد نفسه لا يستطيع التماشي مع التغيرات التي طرأت على الوسط الفني والأمور المختلفة التي ظهرت في أخر 10 سنوات. إلا أنه بعد ذلك الغياب لسنوات يعود مرة أخري وذلك من بوابة مسلسل «يوتيرن» الذي تقوم به الفنانة ريهام حجاج في رمضان المقبل. حيث تواصلت ريهام فور ظهور الفنان توفيق عبد الحميد على شاشة التليفزيون مع الفنانة والمنتجة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» وقراره العودة إلى الفن بل ونفيه أيضا اعتزاله الفن من الأساس. واتفقت معه على المشاركة في مشروعها الجديد الذي تحضر له لرمضان المقبل 2022،ليقوم بدور البطولة أمامها بجانب فريق العمل. وعلمت «النهار» أن توفيق يجسد في العمل شخصية والد الفنانة ريهام حجاج ضمن أحداث المسلسل والذي يشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين الشباب الذين تحرص ريهام على تواجدهم معها وعلى رأسهم الفنان كريم قاسم. وسلم المؤلف أيمن سلامة بعض حلقات المسلسل وذلك قبل تعرضه للإصابة بفيروس كورونا مؤخرا مما جعله يدخل العزل المنزلي لحين شفائه. ويعد اسم «يوتيرن» أسما مبدئيا للعمل الذي لم يتم تصويره حتى الآن ووضعت الشركة المنتجة 60 يوما لتصويره بعد انطلاق صافرة البداية له خلال الشهر الحالي. ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام حجاج، عبير صبري، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، صفاء الطوخي، نانسي صلاح، عبير منير الدين، وجارى التعاقد مع بعض الأدوار للشباب. وكان آخر أعمال توفيق عبدالحميد مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» عام 2010 تأليف وإخراج محمد نبيه، وشاركت في بطولته الراحلة دلال عبد العزيز.

