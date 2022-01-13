«أطباء مصر» تطالب النائب العام بالتحقيق في ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

الخميس Al wanees

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، متابعتها الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدة تفهمها مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر. وأضافت فى بيان لها: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها. وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصروالتي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى وسائل الإعلام بوصفها الأطباء بـ “قتلة” ،و طالبت النقابة النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها‘ وستقوم النقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة. وأكدت نقابة أطباء مصر،على دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني،والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن،استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري. وأهابت نقابة أطباء مصر،وسائل الإعلام المصرية،ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ‘عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل. ونبهت نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية،كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم» ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

