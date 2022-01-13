السيسي: أنفقنا 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر

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اعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن حجم الإنفاق الذى قامت به الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه (400 مليار دولار) مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.

وأضاف خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان «تجارب تنموية في مواجهة الفقر» بمنتدى شباب العالم «لما بدأنا المسؤولية مكنش في دماغنا غير محاربة الفقر في مصر عن طريق العمل بإخلاص وجد وقدر الإمكان بإتقان وإيمان، مكنش فيه حل تاني..حجم الجهد اللي اتعمل مش بتاع رئيس، ده جهد دولة وحكومة».

وقال الرئيس السيسي إن «مصر دولة شابة والعاملون بها يقدرون بعشرات الملايين.. لو توقفوا هيبقى نصف دخلها منين؟» مضيفا «الدولة هتبقى غير قادرة على إعطاء هذا العدد أموالاً وإعانات» وتساءل الرئيس «أديك إعانة ولا منحة وفلوس ولا عمل؟.. احنا اخترنا العمل».

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، بمنتدى شباب العالم «هذا الاختيار سيحافظ على تدفق الأموال، وستتقدم الدولة بمعدلات كان المفروض مش هتحصل.. نوقف كل حاجة لغاية لما نطمئن أن الجائحة انتهت، ثم نبتدي نتحرك.. تجربتنا غير كده.. قولنا لا هنتحرك في العمل ونخفف من آثار الجائحة اقتصاديا، ونتعامل بانضباط شديد مع الإجراءات الصحية المطلوبة، ولو احتجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل وده اللي تم».

من جهة ثانية قال الرئيس المصري إن الحديث عن مستوى الفقر من أهم الموضوعات التي من الضروي على الجميع الانتباه لها.قال «أحب أن أوجه التحية لشباب مصر، لأنه السبب في وجود هذا المنتدى، والسبب وراء ظهور مبادرة حياة كريمة كنموذج ملهم» وتابع «الفقر في بلادنا أو حتى في بلاد كثيرة التي ترتكز في أفريقيا يدخلها في متاهات يصعب الخروج منها.. منها متاهة التخلف، والجهل، فمثلث الفقر، التخلف الجهل يصعب على أي حد حول العالم الخروج منها بسهولة». وأكمل «على الشباب أن يعرف أن هذا البلد في 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل حتى لما تم اتخاذ اجراءات وانتخابات جاءت حكومة أو قيادة الشعب لم يستطع أداؤها لمدة عام وخرج عليها».

وقال الرئيس السيسي، إن مواجهة الفقر المتعدد لا يقتصر على توفير الأموال، متابعا: «الفكرة مش أني أوفر الفلوس بس.. أدخل كدولة بإجراءات متكاملة تحقق معادلة هذا الفقر المتعدد.. عندنا تعليم مش جيد وصحة مش جيدة ودخل مش جيد.. وسكن مش جيد.. وعملنا 300 ألف وحدة اللي بنتكلم عليهم دول كان يتم تجهيزهم وتأسيسهم في دولة ظروفها الاقتصادية متواضعة». وأضاف «احنا مش من الدول الغنية.. لما نيجي نتلكم على الولايات المتحدة وانكلترا فرنسا دي دول غنية.. واحنا كدولة مش قولنا المواطنين دول مش نقدر نعملهم حاجة.. لا.. الفقر ده فقرنا ونتحرك على العمل عليه وتحسين حياة المواطنين.. وعملنا وجهزنا شقق وفرش يليق بيهم».وتابع الرئيس السيسي «للقائمين على المؤتمر.. ادوا فرصة للشباب اللي جاي من برة يرى تجاربتنا.. دي تجربة يمكن الاستفادة منها.. عملنا 250 -300 ألف وحدة سكنية فيها 3 غرف ومش غرفة ولا غرفتين.. وبالتالي مش اقدر أقوله لا».

