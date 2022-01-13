قوة إسرائيلية تقيد مُسناً فلسطينياً وتضربه حتى الموت

عربيات ودوليات

رام الله – الوكالات: استشهد مسن فلسطيني امس شمال مدينة رام الله جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس المجلس البلدي في قرية جلجليا فؤاد فطوم إن المسن عمر عبد المجيد أسعد البالغ من العمر 80 عاما من سكان القرية قضى إثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فطوم أن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية، واحتجزت المسن عقب الاعتداء عليه بالضرب وتقييد يديه. وأوضح أن القوات انسحبت، وتركت المسن أسعد ملقى على الأرض داخل منزل قيد الإنشاء، حيث فارق الحياة. وبين أن أهالي القرية نقلوا المسن للعلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله، غير أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بحسب الأطباء. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن أسعد وصل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، متوفى، ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

وبحسب وكالة صفا الإخبارية، فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية وسط انتشار واسع في الشوارع، واحتجزت مركبات ومواطنين.

في غضون ذلك، ثمَن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الدعوات الشبابية لإحياء «الفجر العظيم» غدا الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، داعيًا الأهل في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى أوسع مشاركة في هذه الحملة.

ولفت الشيخ صبري إلى أنَ «هذه الدعوات المباركة لإحياء الفجر العظيم هي امتداد ونوع من التذكير والتحفيز لفريضة مهمة من فرائض المسلمين في بقعة مباركة ومستهدفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي». وقال: «يهمنا كثيرًا أن تترسخ هذه الفكرة في الأقصى والقدس، وأن تنتشر في جميع أنحاء فلسطين وليس فقط في الأقصى المبارك أو المسجد الإبراهيمي». وحيا خطيب المسجد الأقصى الحراكات القائمة على هذه الفكرة والمبادرة لهذا النشاط، داعيًا إلى المضي قدمًا في شد الرحال وأداء جميع الصلوات في المسجد الأقصى. وأشار إلى أنَ تسمية هذه المبادرة بـ«جمعة حراس الأقصى»، ذات دلالة مهمة لأنَ الحراس مستهدفون من قبل الاحتلال، الذي يحاول تحييدهم عن واجباتهم ومعاقبتهم، بحجج واهية، لتسهيل فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى. كما أوضح أنَ حالة التغول على المسجد الأقصى، مدعومة من المستوى الأعلى في دولة الاحتلال، مضيفًا: «نلاحظ أن من يقود اقتحامات الأقصى هم مسؤولون ووزراء وأعضاء كنيست وحاخامات». وشدَد الشيخ صبري على أن هذه المسألة أصبحت منهجا حكوميا إسرائيليا رسميا، يقضي بتشجيع اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

