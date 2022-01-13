«النزاهة العراقية».. أوامر قبض بحق وزراء سابقين وحاليين

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بغداد – الوكالات: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور 98 أمر قبض واستقدام خلال ديسمبر الماضي مشيرة إلى أن تلك الأوامر صدرت بحق 85 من كبار المسؤولين، بينهم وزير حالي.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق بأن أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها الجهات القضائية جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء.

وأوضحت أنه تم إصدار 98 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من 1-31 ديسمبر 2021، منها 21 أمر قبض و77 أمر استقدام.

وأضافت الدائرة إن الأوامر شملت وزيرا حاليا ووزيرا سابقا و3 وزراء أسبقين ووكيلا أسبق و9 نواب سابقين، فضلا عن محافظين حاليين و8 محافظين سابقين و5 أسبقين.

كما شملت الأوامر 21 مديرا عاما حاليا و15 مديرا عاما سابقا و7 أسبقين، فيما أصدرت 12 أمرا بحق أعضاء مجالس محافظات.

الى ذلك قررت رئاسة مجلس النواب إحالة النائب محمود المشهداني الذي ترأس اولى جلسات البرلمان العراقي الجديد الاحد الماضي على لجنة السلوك النيابي. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان «رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس». وتنص المادة الثامنة من الفصل الثالث لقانون مجلس النواب على الغاء عضوية النائب اذا مارس «الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس بما يعد تحقيرا للمجلس او الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب».

وفي وقت سابق قالت مصادر مقربة من المشهداني انه قدم طعنا بدستورية انتخاب الجلسة الاولى التي ترأسها باعتباره أكبر الاعضاء سنا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه الاول الزاملي والثاني شاخوان عبد الله بعد نقله للمستشفى بسبب وعكة صحية اصابته خلال الجلسة بسبب مشادات حصلت بين نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ونواب «الاطار الشيعي التنسيقي» لكنه غادرها بعد ساعات اثر تحسن وضعه.

لكن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله اكد أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي قانونية ودستورية موضحا ان استبدال المشهداني جاء لعدم حيادته وفق تسجيل صوتي داخل البرلمان يؤكد أنه مرشح لرئاسة البرلمان وهذا لايؤهله لادارة الجلسة لتتم اناطة ادارتها للاحتياط الثاني الأكبر خالد الدراجي. ولدى اجراء عملية انتخاب رئيس البرلمان فقد رشح المشهداني الى المنصب باتصال هاتفي من المستشفى الى جانب الحلبوسي الذي فاز بمئتي صوت فيما لم يحصل المشهداني الا على 14 صوتا.

