قاضٍ كردي حاكَمَ صدام يُعلِن ترشحه لرئاسة الجمهورية

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بغداد – الوكالات: اعلن قاض كردي حاكم صدام حسين ترشحه لرئاسة العراق. والقاضي زكار محمد أمين من مواليد مدينة السليمانية الشمالية عام 1957 هو أحد القضاة الذين حاكموا صدام. وقد اكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينته السليمانية وتخرج من كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد عام1980ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد وأكمل دراسته العليا فيه عام 1992.

وقد اشتهر أمين الذي اعلنت ترشحه وسائل اعلام كردية بمحاكمة صدام حسين بعد أن اختارته وزارة العدل في حكومة السليمانية ورشحه مجلس الوزراء في السليمانية إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا وجرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة ثم استقال من المحكمة الجنائية العليا بعد ترؤسه سبع جلسات علنية وآخر جلسة تحولت في نهايتها إلى جلسة سرية.

ولدى اختياره رئيسا لمحكمة صدام قالت المحكمة الجنائية العراقية انه لم تكن له أي علاقات مع أي من الأحزاب السياسية الكردية.

وكان القاضي الوحيد الذي تم الكشف عن اسمه عند افتتاح المحاكمة في 19 تشرين الاول أكتوبر 2005 ولم يُسمح بإظهار أسماء القضاة الأربعة الآخرين وجميع وجوه زملائه الأربعة باستثناء اثنين خلال الأجزاء المتلفزة من المحاكمة. وهو متزوج واب لاربعة اولاد.

