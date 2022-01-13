فاوتشي: الجميع سيُصاب بـ «أوميكرون»

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عواصم – الوكالات: رجح مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي أن تكون الولايات المتحدة «على عتبة» فترة انتقالية سيمكن بعدها «التعايش مع» فيروس كورونا. رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بـ «كوفيد-19».

وقال فاوتشي «في وقت يتقدّم تفشي «أوميكرون» ويتراجع، آمل أن نشهد وضعًا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر» الإصابة. وأضاف خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، «عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم».

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات «كوفيد-19» التي استدعت النقل إلى المستشفى مع قرابة 146 ألف مصاب في مستشفيات في جميع أنحاء البلاد. ويقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأميركية. وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في 14 يناير 2021، منذ عام بالتمام والكمال تقريبًا.

وقال فاوتشي «لسنا في مرحلة يمكن فيها القول بشكل مقبول (لنتعايش مع الفيروس)، خاصة بسبب الضغط الحالي على نظام الرعاية». وأضاف «لكنني أعتقد أننا سنصل إليها». ورجّح أن يُصاب «الجميع تقريبًا بالمتحور أوميكرون» لأنها شديدة العدوى مشيرًا إلى أن من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على «كوفيد-19» بشكل كامل. وتابع «لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حياتنا لمدة أطول» داعيًا إلى وضع «استراتيجية جديدة» قريبًا.

في غضون ذلك توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، أن يحول انتشار «أوميكرون» وباء «كوفيد-19» إلى مرض متوطن يمكن للبشرية التعايش معه في المستقبل على الرغم من أنه لا يزال وباءً حتى هذه الأثناء. وأعربت الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، عن شكوكها حول إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة مشيرة إلى أن تكرار إعطاء هذه الجرعات لا يعد استراتيجية «مستدامة».

وقال مسؤول إستراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية ماركو كافاليري «إذا كانت استراتجيتنا تقوم على التطعيم كل 4 أشهر سينتهي بنا الأمر أمام مشاكل في الاستجابة المناعية». وتابع كافاليري في مؤتمر صحافي «لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها» وأضاف كافاليري «مع زيادة المناعة لدى السكان، وانتشار «أوميكرون» سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم، سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن».

وفي رقم قياسي سلبي جديد للجائحة، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بعدوى «كورونا» في العالم خلال الأسبوع الماضي، وارتفع عدد الإصابات المكتشفة بنسبة 55% مقارنة بما قبله، والوفيات بنسبة 3%. وقالت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية: «خلال الأسبوع الماضي (3 - 9 يناير) ارتفع عدد الحالات الجديدة بشكل كبير» على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن «أكثر من 15 مليون حالة جديدة»،

