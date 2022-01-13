الإمارات تنضم لصندوق فرنسي - سعودي لدعم لبنان

عربيات ودوليات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ الإمارات العربية المتّحدة ستنضمّ إلى صندوق قرّرت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إنّه «خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر الماضي، تمكنّا من تجديد هذه الروابط» بين لبنان والدول الخليجية.

وأضاف أن «هذا التطوّر سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي- سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غداً أو بعد غد بمساهمة الإمارات».

وكانت المملكة العربية السعودية وفرنسا أعلنتا في ديسمبر عزمهما على التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض.

إلى ذلك أعلنت قاضية لبنانية أنها فرضت حظراً على سفر حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، والذي يخضع لتحقيقات بشأن تصرفاته بعد أن انزلق لبنان إلى أزمة مالية عميقة. ويخضع سلامة، الذي قال إن لا علم لديه بهذا القرار، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري، في مزاعم غسيل أموال.

ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات خلال الـ30 عاماً تقريباً التي قضاها في منصب حاكم مصرف لبنان(البنك المركزي). وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.

وقالت القاضية غادة عون إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة الذي تتعرض ولايته لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019. وأضافت عون أن المرحلة القادمة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.

وقال سلامة «هذه القضايا رفعت ضدي بشكل شخصي في إطار حملة لخداع الرأي العام.» وتابع بالقول «كل إجراءات البنك المركزي جرى تنفيذها وفقاً لقانون المال والائتمان، وبالتالي فهي ليست إجراءات من شخص واحد يتخذ القرارات بنفسه».

من جهة أخرى ذكر مصدر قضائي أن التحقيق الذي تترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطيعون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية، التي أصيبت بالشلل. وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل أيضاً عمليات «الهندسة المالية» التي انتهجها البنك المركزي. كما تحقق القاضية اللبنانية أيضاً في استئجار البنك المركزي شقة سكنية في باريس جرى استخدامها كغرفة لعملياته في حالات الطوارئ على مدار عشر سنوات، بقيمة إيجارية اعتبرت باهظة.

