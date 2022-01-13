زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية

عربيات ودوليات

سيول – الوكالات: اختار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون توقيت انعقاد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي مخصص لمناقشة برامج أسلحة بلاده ليشرف «شخصيا» على إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في ثاني اختبار من نوعه تجريه بيونغ يانغ في أقل من أسبوع. وأظهرت صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، على موقعها الإلكتروني، الصاروخ وهو ينطلق من الأرض، في حين يشرف الزعيم كيم على إطلاقه وقد أحاط به رجال يرتدون زيا عسكريا. وذكرت «وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية» الرسمية أن تجربة الإطلاق «كانت تهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية الشاملة لنظام الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وأوضحت الوكالة أن الصاروخ أطلق مساء الثلاثاء بتوقيت كوريا الشمالية و«حمل رأسًا حربيا انزلاقيا فرط صوتي أصاب هدفا في البحر يبعد ألف كيلومتر». وأضافت أنه «خلال اختبار إطلاق النار النهائي تم التحقق بشكل أدق من القدرة الفائقة على المناورة التي تتمتّع بها الوحدة القتالية الفرط صوتية».