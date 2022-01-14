دوليه

بلغ تشلسي نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بعد أن جدّد فوزه على مضيفه توتنهام 1-0 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة أول من أمس، ليحسم «البلوز» فوزه في المواجهة 3-0 بعدما سبق ان فاز 2-0 ذهابًا. وسجّل هدف الفوز لتشلسي في لقاء الإياب المدافع الألماني انتونيو روديغر (18). وشهدت المباراة منح توتنهام ركلتي جزاء، قبل ان يتم إلغاؤهما بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد «في أيه أر»، كما ألغي هدف للمهاجم الدولي هاري كين بداعي التسلل. سيُواجه تشلسي الفائز بين ليفربول وأرسنال في النهائي الذي سيقام على ملعب ويمبلي في 27 فبراير. وهذه المرة الاولى يبلغ فيها تشلسي نهائي المسابقة منذ العام 2019 حيث يطمح الى معانقة الكأس للمرة الاولى منذ العام 2015. كما قاد المدرب الألماني توماس توخل الـ»بلوز» لثلاث مباريات نهائية منذ توليه قيادة الفريق خلفًا للقائد الأسطوري للنادي فرانك لامبارد عام 2020، من بينها نهائي دوري ابطال اوروبا الذي تُوج به تشلسي على حساب مواطنه مانشستر سيتي. وقال توخل «كانت بدايتنا جيدة، حصلنا على الفرص وتقدّمنا. لكني شعرت بأننا لعبنا بالنار، تلقينا الفرص من خلال اخطاء ساذجة». تابع «انطلقنا أفضل في الثاني، لكن تكرر الامر عينه. كنا محظوظين لعدم تلقي ركلة جزاء وان تكون قرارات في ايه آر في مصلحتنا». واردف «يجب أن نلعب افضل إذا كان نريد أن نستحق نتائج مماثلة. هدفنا ليس تحقيق نتيجة بصرف النظر عن أي شيء آخر. يمكننا إغلاق المساحات افضل، أن ندافع فردياً أفضل، يمكننا التحسن في جميع المجالات». أما توتنهام، فلم يفز بأي لقب كبير منذ تتويجه بكأس الرابطة عام 2008 ويبدو انّ طموحاته للخروج بشيء ما هذا الموسم قد تلاشت. وكان روديغر سجّل أيضًا احد هدفي تشلسي في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، ليظهر المدافع الالماني مجددا حضوره القوي بدنيًا وذهنيًا.

