دوليه

كشف مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، أول من أمس، أنّ تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح «يسير على الطريق الصحيح» على الرغم من طول المفاوضات. وقال كلوب أول من أمس «أعلم أنّ مو (محمد صلاح) يريد البقاء. نريده أن يبقى أعتقد أن الأمور على المسار الصحيح. أنا متفائل جدًا بشأن ذلك. المشجعون ليسوا متوترين من هذا الأمر مثلك». ويبقى للاعب المصري (29 عامًا) وهدّاف الدوري الإنكليزي بـ 16 هدفًا عام ونصف العام قبل نهاية عقده الحالي مع فريق المرسيسايد. وصرّح صلاح في وقت سابق من هذا الأسبوع في مقابلة أنه لا يطلب «أشياء مجنونة». وأشارت تقارير صحافية إلى أن صلاح الذي فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول، يبحث عن راتب أسبوعي يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني (410 آلاف دولار).

