دوليه

وجّه بروكلين نتس رسالة أظهر فيها قوته عندما يجتمع «الثلاثي الكبير» في صفوفه، بفوزه الصريح أول من أمس على أرض غريمه في المنطقة الشرقية شيكاغو بولز 138-112 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وللمباراة الثانية فقط هذا الموسم، التقى الثلاثي كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إرفينغ على أرض الملعب، فلم يخيّب الآمال. وسجّل دورانت 27 نقطة، وأضاف هاردن 25 نقطة و16 تمريرة حاسمة، فيما اكتفى إرفينغ بتسع نقاط في مباراته الثالثة فقط هذا الموسم. واستهل إرفينغ موسمه في يناير، بعد قرار نتس السماح للاعبين غير الملقحين ضد فيروس كورونا بالانضمام إلى الفريق، برغم ان الأنظمة الصحية في نيويورك تمنعه خوض المباريات على أرضه في بروكلين. وفيما لا يزال إرفينغ يحاول أن يجد إيقاعه، قدّم دورانت أداء قوياً، مسجلاً 17 نقطة في الربع الثالث.

وعادل بولز 71-71 مطلع الربع الثالث، لكن نتس ضغط بقوة مسجلاً 39 نقطة مقابل 19 لخصمه، ليتقدّم 101-79 مع انطلاق الربع الأخير. وبعد غيابه لمباراة بسبب تمدّد في أربطة ركبته، عاد هاردن وزرع خمس رميات ثلاثية. أضاف الأسترالي باتي ميلز ست رميات من خارج القوس في طريقه لتسجيل 21 نقطة لنتس الذي كان قد خسر مرتين أمام شيكاغو هذا الموسم.

