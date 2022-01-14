دوليه

وضعت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي سُحبت أمس حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش بمواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش في الدور الأول رغم عدم حسم قضية تأشيرته حتى الآن. وينتظر المصنف الأول عالمياً قرار البت في تأشيرته بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أول من أمس أن حكومته لم تتّخذ بعد أيّ قرار بشأن احتمال إلغاء التأشيرة. وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن موقف وزير الهجرة أليكس هوك الذي سبق أن صرّح أنه ما زال ينظر في احتمال إلغاء التأشيرة «لم يتغيّر» مشيراً إلى أنه يعود إلى هوك اتّخاذ هذا القرار، رافضًا الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الشأن.