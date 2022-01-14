دوليه

في حادثة غريبة ونادرة، أطلق حكم مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا صافرة النهاية قبل الدقيقة التسعين، ما أثار غضب منتخب «نسور قرطاج» الذي كان يبحث عن هدف التعادل في مدينة ليمبي في الكاميرون اول من امس ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة السادسة.

وشهدت المباراة نهاية جدلية عندما أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة النهاية في الدقيقة 89:42 قبل نهاية الوقت الاصلي، علمًا أنه من البديهي ومن المتوقع أن يكون هناك وقت بدل عن ضائع، وسط اعتراض شديد من الجهاز الفني ولاعبي المنتخب التونسي. إلا أن الحكم لم يستأنفها.

وكان قام بذلك أيضًا في الدقيقة 86 معلنًا نهاية المباراة قبل أن يتنبه أنه على خطأ ويكمل المواجهة.

وأثارت هذه النهاية غضب الجهاز الفني التونسي واللاعبين واقترب المدرب منذر الكبيّر من الحكم، مشيرًا الى ساعته وكأنه يقول له إن الوقت لم ينته بعد، لكن من دون جدوى، قبل أن يخرج الطاقم التحكيمي بمرافقة أمنية. وبعد دقائق من دخول اللاعبين الى غرفة تبديل الملابس، عاد أحد مساعدي الحكم الرئيسي وتم استدعاء المنتخبين مجددًا الى أرض الملعب لاستكمال المواجهة، وفي حين عاد لاعبو مالي، لم يعد نظراؤهم التونسيون.

واعتبر منتخب «نسور قرطاج» منسحبا من المباراة بعد رفض الوفد التونسي العودة متمسكا بموقفه من اعادة المباراة.واعترض الاتحاد التونسي على ما أسماه «الفضيحة التحكيمية» فيما نقلت وسائل اعلام تونسية عن عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم حسين جنيح القول انهم سيدافعون عن الحق التونسي بعد «الفضيحة» التي شهدتها المباراة ضد المنتخب المالي مؤكدا أنه تم القيام بجميع الاجراءات في هذا الغرض.

وقال مسؤول في الاتحاد الافريقي إنه كان يتعين إنهاء المباراة، مع ثلاث دقائق متبقية، لكن المنتخب التونسي لم يعد إلى أرض الملعب ما دفع الحكم لإنهائها. وستضع هذه الحادثة الضغط على الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)،وكانت المباراة تشير الى تقدم مالي بهدف دون رد سجله إبراهيما كونيه في الدقيقة 48 من ركلة جزاء فيما أهدر القائد وهبي الخزري، نجم سانت إتيان الفرنسي، من العلامة ذاتها في الدقيقة 77 بعد تصد من الحارس إبراهيما مونكورو. وأكملت مالي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد البلاد توريه في الدقيقة 87.

وحقق منتخب غامبيا فوزا تاريخيا في ظهوره الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب تغلبه 1 - 0 على نظيره الموريتاني، أول من أمس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة.وحصد منتخب غامبيا، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بأمم إفريقيا، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الخامسة، سجّل ماكس-ألان غراديل هدفاً مبكراً رائعاً منح ساحل العاج نقاط الفوز أمام غينيا الاستوئية 1- 0،اول من امس ضمن الجولة الأولى.

وأطلق غراديل، لاعب سيفاسبور التركي، تسديدة صاروخية من عشرين متراً في الدقيقة الخامسة على ملعب جابوما كانت كافية للمنتخب الذي يشرف عليه الفرنسي باتريس بوميل بتحقيق أول فوز له.

وانهمرت دموع اللاعب البالغ 34 عاماً والذي توفي والده قبل بداية البطولة، اثناء احتفاله بالهدف.

وتصدرت ساحل العاج ترتيب المجموعة بعد تعادل الجزائر حاملة اللقب الثلاثاء دون أهداف مع سيراليون.ويلعب الفيلة مع سيراليون في الجولة الثانية بعد غد، فيما تتواجه الجزائر مع غينيا الاستوائية.ومع ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، سيطرت نتيجة 1- 0 على تسع مباريات من أصل 12.

