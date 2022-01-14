دوليه

يخوض الزمالك حامل لقب الدوري اختبارا قويا اليوم أمام إنبي في ستاد القاهرة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة. ويلعب اليوم أيضا ضمن ذات المجموعة طلائع الجيش مع غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا مع فاركو.ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في ظل انضمام 9 لاعبين لمنتخبات بلادهم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وهو النادي الأكثر تمثيلا في البطولة القارية.

ويغيب عن الزمالك المغربي أشرف بن شرقي وثنائي منتخب تونس سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بجانب 6 لاعبين في منتخب الفراعنة هم محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.ومن المنتظر أن يعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على مجموعة من البدلاء والناشئين في مباريات بطولة كأس الرابطة في ظل تلك الغيابات.

على الجانب الآخر يفتقد إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان أيضا لخدمات حارسه محمود جاد والظهير الأيسر مروان داوود للانضمام للمنتخب المصري.من ناحية أخرى جاء قرار البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب باستدعاء أشرف بن شرقي لاعب الزمالك لقائمة أسود الأطلس بمثابة ضربة قوية لجهود الإدارة البيضاء.

وفتح مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور باب التفاوض الرسمي مع أشرف خلال الأيام الماضية لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وكان المجلس يسعى لاستغلال تواجد اللاعب مع الفريق في الوقت الحالي لحسم ملف تجديد عقده.وجاء استدعاء خليلوزيتش لجناحه الدولي ببطولة الأمم الأفريقية ليفسد خطط الزمالك في حسم ملف التجديد للاعب المغربي.

