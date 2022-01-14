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واصل العربي تدعيم صفوفه للقسم الثاني من الدوري الممتاز ومسابقتي كأس الأمير وكأس ولي العهد، باتمامه الصفقة الثالثة خلال هذا الأسبوع من خلال التعاقد مع لاعب الهلال والمنتخب السوداني وليد بخيت الملقب بـ «الشعلة».

وأعلن الأخضر قبل يومين التعاقد مع المهاجم الليبي محمد صولة والمدافع الجزائري طارق أبو عبطة لينضم هذا الثلاثي إلى الليبي الآخر السنوسي الهادي والكرواتي جوسيب كينزيفيتش، بعد التخلي عن المدافع التونسي (المصاب) أيمن محمود والمهاجمين السوريين مارديك مارديكيان وعلاء الدالي صاحب هدف الفوز على الكويت في مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأعلن الهلال السوداني على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه وافق على عرض العربي للحصول على خدمات مهاجمه الشعلة، وذلك في خطوة جديدة بهدف الإحلال والتبديل، الذي تم تفعيله خلال الأيام القليلة الماضية، على ان يكون انتقال اللاعب بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر. وحصل الشعلة على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2018، وذلك بإحرازه 16 هدفا، كما أسهم اللاعب نفسه في حسم لقب الدوري للهلال في المباراة الأخيرة أمام الغريم التقليدي المريخ، إذ أحرز هدف المباراة الوحيد، في ختام دوري الموسم الماضي.

وظهر الأخضر حامل لقب الدوري، بمستوى متذبذب هذا الموسم قبل أن ينتفض في الجولات الأخيرة ويحقق 3 انتصارات متتالية أنعشت آماله في المنافسة على اللقب بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة متساوياً مع السالمية الرابع وبفارق نقطتين عن الكويت والقادسية و3 نقاط عن كاظمة متصدر الترتيب.

وتنتظر العربي مواجهة مرتقبة أمام الكويت مرة أخرى الاثنين المقبل على كأس السوبر، حيث يدخل الأخضر اللقاء بصفته بطلاً للدوري، في حين يدخلها الأبيض بصفته بطلاً لكأس الأمير.

