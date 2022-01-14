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أوصت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر خطاب رسمي جميع اللجان التنظيمية الخليجية للألعاب الرياضية بإيقاف الأنشطة خلال الفترة الحالية لمختلف الألعاب في ظل اجراءات مكافحة فيروس كورونا، وهو ما يعني تعليق البطولة الخليجية لأبطال الدوري للكرة الطائرة المقررة في البحرين خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل ويشارك بها القادسية بطل الموسم الماضي. وقالت وسائل اعلام بحرينية أن هذا القرار يأتي على خلفية التوصية المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية رقم (92) الذي عقد في البحرين والتي تنص على إنهاء عمل اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون على أن يتم تشكيل لجنة تنظيمية خاصة بكل دورة رياضية وفقا للوائح الاتحادات القارية والدولية.

ويترتب على هذا القرار تجميد كل بطولات الأندية الخليجية للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وكرة القدم المقرر إقامتها قبل صدور قرار رؤساء اللجان الأولمبية النهائي ومن بينها بطولة الأندية الخليجية للكرة الطائرة.

