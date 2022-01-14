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أصدر اتحاد كرة السلة جدول ما تبقى من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز وجدول الدرجة الأولى إذ ستستأنف منافسات «الأولى» في 18 يناير الحالي فيما تعود منافسات «الممتاز» في اليوم التالي.

وستبدأ منافسات الدوري الممتاز باللقاء المؤجل الذي يجمع كاظمة مع الجهراء، فيما ستقام يوم 23 يناير الجولة الأولى من القسم الثاني بلقاءات القرين مع الكويت، وبرقان مع كاظمة، والقادسية مع الجهراء. ويتصدر الكويت ترتيب الدوري بـ9 نقاط بفارق نقطة عن كاظمة الثاني، يأتي بعدهما الجهراء 7 نقاط، ثم القادسية والقرين وبرقان بـ 6 نقاط لكل منها.

وكان دوري الدرجة الممتازة توقف في أوائل ديسمبر الحالي لافساح المجال للمنتخب من أجل الاعداد الجيد لدورة الالعاب الخليجية التي تأجلت إلى شهر مايو بدلا من يناير بسبب اجراءات مكافحة الفيروس المتحور «أوميكرون»، كما توقف دوري الدرجة الأولى في 20 ديسمبر للسبب ذاته.

