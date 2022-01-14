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اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تشكيل لجنة الإعلام الرياضي والتي ستكون ضمن اللجان الدائمة في اللجنة الأولمبية الكويتية.وتتكون لجنة الإعلام من سطام السهلي (رئيساً)، وعضوية عبدالكريم الشمالي وأحمد المطيري وعبدالرحمن السيف ومناف أشكناني وخليل ندوم.وتقدم السهلي بالشكر إلى رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وأمين السر حسين المسلم ومساعد أمين السر علي المري وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الكبير واللامحدود بالموافقة على تشكيل لجنة الإعلام أسوةً بباقي الدول الخليجية والعربية.وأكد السهلي أن اللجنة وضعت خطة عمل وعدد من البرامج الإعلامية التي ستعود بالفائدة على الإعلام الرياضي خلال الفترة المقبلة.

