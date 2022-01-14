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ينتقل وفد منتخب كرة اليد غداً السبت من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة الدمام السعودية تمهيدا للمشاركة في البطولة الآسيوية لكرة اليد التي ستنطلق الثلاثاء المقبل وتعتبر مؤهلة إلى كأس العالم (السويد و بولندا 2023). وكان «أزرق اليد» أنهى معسكره في الدوحة بعد أن خاض 3 مباريات ودية اثنتان مع رديف المنتخب القطري وواحدة مع نادي قطر.

من جانبه أبدى رئيس اتحاد كرة اليد ناصر صالح استيائه الشديد من رفض تفرغ لاعب المنتخب والقادسية عبدالعزيز سالمين من إحدى الجامعات الخاصة.

وأكد صالح أن الواجب الوطني يستدعي التلبية من دون أي قوانين، مضيفاً انه من المعيب رفض قانون التفرغ الرياضي وهو في الأصل مرسوم أميري يستوجب القبول دون أي نقاش وقال: «لدينا بطولة آسيا في الدمام بعد عدة أيام وهو محفل قاري كبير خصوصا أنه بوابة العبور لبطولة العالم. وأضاف كرة اليد الكويتية واجهت العراقيل لعقد من الزمن بداية في الإيقاف الدولي وانتقالاً إلى «كورونا» وفقدان جيل كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا دولياً لعدة أسباب لكن هذه الظروف قهرية لا يمكن التصدي لها ولكن بتعاون الجميع تمكنا من تجاوزها بأقل الأضرار». وطالب صالح وزير التربية علي المضف أن يضع حداً لرفض التفرغ الرياضي للاعب عبدالعزيز سالمين وغيره من اللاعبين الذين يتعرضون للشد والجذب وغيره من الظروف بسبب رفض التفرغ الرياضي.

