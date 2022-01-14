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يسعى الكويت إلى حسم تأهله إلى نهائي دوري كرة الصالات النسائية، عندما يواجه فريق سلوى الصباح للمرة الثانية ضمن منافسات الدور نصف النهائي التي تقام بنظام «البلاي أوف» بافضلية مباراتين من ثلاث متاحة، إذ تمكنت لاعبات الكويت من تسجيل أفضلية واضحة في المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين السبت الماضي بعدما تغلبن 5-0 على نظيراتهن.

فيما تأجلت المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين العربي ونادي الفتاة، وذلك بسبب وجود عدد من لاعبات الأخضر في الحجر المنزلي نتيجة اصابتهن بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19).ويأمل مدرب الكويت رائد عبدالرزاق في المحافظة على لقب الدوري للموسم الثالث تواليا، وذلك عبر التأهل للمباراة النهائية كمرحلة أولى، ويعتمد مدرب الأبيض على عدد من اللاعبات في مقدمتهن قائدة الفريق فجر العامر، والأوكرانية كيسينيا هرتنسكو، فيما تعول مدربة فريق سلوى الصباح ايليانا الرحباني على الدولية الإيرانية فرشته كريمي لصنع الفارق، وتبقى حظوظ لاعبات الكويت كبيرة في التأهل للمباراة النهائية.

