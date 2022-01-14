إيمانيات

مما لاشك فيه ان سيرة أم البنين (عليها السلام) المطهرة هي إعادة سيرة امرأة عاشت مع الله ولله وفي سبيل الله تعالى انطلقت بروحها بعيدا عن ذاتها وعاشت مع الإمامة في فكرها وإحساسها وحركتها فأصبحت دستورا يتحرك في الحياة كأنها حاضر مستمر يزورنا ليدخل علينا دفء ونعيما نتحرك فيه على خطى ثابتة للوصول إلى الهدف المنشود في معرفة الله تعالى.

إذن هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هـوازن، وكنيتها أم البنين عليها السلام، وأمها ثمامة بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب.

وفي رواية إن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال لأخيه عـقيل، وكان عـالما بأنساب العرب وأخبارهـم: «انظر لي امـرأة قـد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا»، فقال عقيل: «تزوج فاطمة بنت حزام الكلابية، فإنه لـيس في العـرب أشجع من آبائها». ولم تذكر كتب التأريخ سنة ولادة هـذه السيدة المطهرة، ويمكن القول إن زواجها من الإمام علي (عليه السلام) قبل سنة 26هـ، وهي سنة ولادة العباس (عليه السلام)، وبذلك يكون عمرها يوم ولادة العباس ما بين (18ــ 22) سنة، وبذلك تكون ولادتها الكريمة تقع ما بين (5 ــ 9 هـ)، وقيل إن عمرها يوم كربلاء كان خمسا وخمسين سنة.

وما إن بلغها مقتل سبط النبي الأكرم الإمام الحسين (عليه السلام) إلا وخنقتها العبرة فكانت تبكي بكاء الثكالى، وكانت (عليها السلام) تخرج بعد واقـعة الطف إلى البقيع تندب سبط النبي الأكرم (عليه السلام) وأولادهـا الأربعة وهم «العباس وجعفر وعثمان وعبدالله»، وهـي تحمل حفيدها عبيد الله بن العـباس، فيجتمع الناس لسـماع رثائها فيبكون لـشجي الندبة، حيث كانت تقول:

لا تدعوني ويك أم البنين

تذكريني بليوث العرين

كانوا بنون لي أدعى بهم

واليوم أصبحت ولا من بنين

أربعة مثل نسور الربى

قد واصلوا الموت بقطع الوتين

وهناك جانب كبير لابد أن نأخذه بعين الاعتبار ألا وهو موقف أم البنين عليها السلام السياسي من قضية الإسلام، والخط الأصيل للإسلام، فلم تكن معزولة عن حركة المجتمع، وكذلك عن الحياة السياسية، وقضايا الحق والعدل والظلم، بل كانت تشارك مشاركة حقيقية، حسب ما قدر لها، وعندما تقتضي الحاجة والضرورة فإنها (عليها السلام) تساهم بدرجة بحيث تتعرض للآلام والاذى.

ولأم البنين (عليها السلام) مكانة عظيمة عند المسلمين بشتى طوائفهم فاجتمعت الآراء على أن لها مكانة وشأن عند الله تعالى، وإنها السيدة المطهرة وفقا للمنظور الإسلامي ولا يشاركها تلك المكانة سوى القليل من النساء، بالإضافة إلى ذلك تستمد أم البنين عليها السلام مكانتها عند الشيعة من انها أم لأبناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).

نستنتج من ذلك ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يعد أم البنين عليها السلام إعدادا رساليا وفكريا لتسليم مهام الرسالة، وإنها قامت بالدور الريادي في كشف الإنحراف الحاصل بعد ثورة الطف، كما انها أصبحت (عليها السلام) القدوة الكاملة للنساء والرجال على حد سواء لما قدمته من تفان وإخلاص في سبيل الدعوة الإسلامية ولما قدمته من نصيحة وإيثار وضحت بكل غال ونفيس من أجل ذلك.

