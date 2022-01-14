إيمانيات

التربية في الإسلام تنطلق من أهداف كبيرة وبعيدة الغاية وعميقة المغزى؛ إنها تنطلق من إرادة الله تعالى في خلق إنسان جدير بالحياة الأولى والآخرة، يمتلك إرادة ووعيا لما يحمل من قيم تربطه بالآخرة وبغايته المثلى، وهي السعي للقاء الله تعالى، وهذا من الأهداف النبيلة التي تحترم قيمة الإنسان. ليست التربية مقتصرة من قبل الأهل على تنبيه الأولاد عند كل خطأ وموقف، وإن كان هذا مطلوبا، ولكن الأهل مطالبون بأن يفهموا أولا وآخرا، أن التعامل مع الأولاد وتربية نفوسهم، لا بد وأن يكون مدروسا، بمعنى ربط كل تصرف وإرشاد تجاه الأولاد بما يتوافق مع حساب الله تعالى والآخرة، وما هو مطلوب من الإنسان فعله تجاه ما يعترضه من تحديات ومشاكل ومواقف.

أن نشعر الطفل بالاضطهاد بفعل استخدام الأسلوب العنيف معه، هو شكل من أشكال الظلم الذي يفترض بالأولياء تجنبه، ولعلنا نستوحي ذلك من الفكرة الإنسانية الرائعة التي يعبر عنها هذا القول: «ظلم الضعيف أفحش الظلم»، من هنا يأتي وجوب أن نحترم إنسانية الطفل كجزء من احترام إنسانيتنا. إن مشكلة غالبية الناس هي أنهم أنانيون يطلبون من الآخرين أن يتعاملوا معهم بطريقة إنسانية، ولكنهم لا يقابلون الآخرين بالاحترام الذي يطلبونه منهم، وهو أمر يعبر عنه دعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام): «اللهم فكما كرهت لي أن أظلم، فقني من أن أظلم»..

وهذا هو معنى «عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به»، «يا بني، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك».

إن الهامش الذي يكون فيه اللجوء إلى الضرب مبررا ضيقا إلى أبعد تقدير، بحيث لا يلجأ إليه إلا في حالات الخطر الشديد بوصفه عملية جراحية وظيفتها إستئصال المرض.

ونجاح الأسلوب الذي يمكن أن نتبعه في إيصال أي فكرة إلى عقل الطفل، أو في إيصال أي شعور إلى قلبه، يقوم على مراعاة ما يمكن أن تتحمله شخصية الطفل من دروس أو ضغوط. ذلك أن الخط التربوي العام الذي يفترض أن نتبناه، يقوم على رحمة الطفل، باعتبار أن الرحمة خط عام يحكم علاقة الله تعالى بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالإنسان الآخر.

والرحمة ليست مجرد مفردة أخلاقية، بل هي مفردة معرفية تستدعي تحديد مستوى الطفل العقلي، وتقدير ظروفه الواقعية عند محادثته أو توجيهه. ذلك أن التربية عموما، يفترض أن لا تنطلق مما يفكر به المربي، بحيث يتعمد إسقاط ما قرأه أو تعلمه على الطفل قسرا، كما هي حال المرشد الديني أو الاجتماعي، الذي يفترض به ألا يفرض مواقفه الخاصة على الآخرين، بل عليه أن يدرس تجاربهم وأوضاعهم، ليحصل على ثقافة تربوية تساعده على القيام بعمله في مجال التربية أو التثقيف، بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وإن كان الخط العام يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (البقرة/ 286)، فيما تعطى من توجيهات، وما يفرض عليها من تكاليف وما إلى ذلك.

اليوم، أمام صعوبات الحياة وتعقيداتها، بات لزاما على الأهل أن يكونوا أكثر حذرا ووعيا في تعاملهم مع أولادهم، وفي تربيتهم لهم، وأن يتحملوا المسؤولية أكثر، ويصنعوا من أولادهم رجالا ويعدوهم كي يكونوا مؤمنين متسلحين بقوة الإرادة والمواجهة والصبر والانفتاح على قضايا الحياة وتحمل المسوؤلية، والأهم، كيفية استحضار الله تعالى في كل حياتهم.

