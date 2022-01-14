إيمانيات

يحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية، ويسلط الضوء على أهمية القراءة والتعليم للأفراد والمجتمعات، وضرورة بذل مزيد من الجهود للوصول إلى مجتمعات خالية من الأمية وأكثر إلماما بالقراءة والكتابة؛ إذ لا ينعكس انتشار الأمية على الأفراد فحسب، بل يمتد إلى باقي المجتمع، وينعكس بشكل سلبي على طاقة العمل الإنتاجية ومستوى النمو الاقتصادي؛ لأن الأمية تؤدي إلى إضعاف الطاقات الفكرية للأفراد، وتحد من قدرتهم على الإبداع والإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الكثير من الطاقات البشرية وعرقلة عملية التنمية في المجتمع؛ لذلك يمكننا ملاحظة أن الدول التي تسجل أعلى معدلات الأمية تتواجد فيها أعلى نسبة من الأشخاص غير النشطين اقتصاديا.

إن محو الأمية حقٌ أساسي من حقوق الإنسان، وأداةٌ لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والإجتماعية، وتبرز أهميته من خلال النقاط التالية:

? يشكل نواة التعليم الأساسي للجميع.

? يشكل عاملا ضروريا للقضاء على الفقر، وخفض معدل وفيات الأطفال، والحد من النمو السكاني.

? يشكل ضمانا لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية.

? يرسخ المساواة بين الجنسين.

? إن الأشخاص الذين يمتلكون مهارات القراءة والكتابة قادرون على قراءة المجلات والصحف، وفهم علامات الطرق، وتسعيرة المنتجات في الأسواق، وفهم الجدول الزمني للحافلات والقطارات، وملء الاستمارات، وغيرها.

في الواقع، تعتبر أهداف توفير التعليم للجميع في غاية الأهمية من أجل تحقيق جميع الأهداف الإنمائية ‏للألفية. وباستطاعة التعليم أن يحسن الصحة، ويزيد من الاستدامة البيئية، ويساعد على القضاء على الفقر ‏والجوع. وفي المقابل، فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية سيساعد الأطفال على الاستفادة من الحصول ‏على التعليم ذي النوعية الجيدة.‏ ‏‎يتطلب تحقيق التعليم للجميع التزاما عالميا حقا، ويجب أن تعمل الحكومات والمجتمع المدني ووكالات ‏التنمية ووسائل الإعلام معا من أجل مساعدة جميع الأطفال، في جميع البلدان في العالم، لتحقيق حقهم غير ‏القابل للتصرف في التعليم الجيد‎.

تعتبر رسالة التعليم مهمة، لأنها تتصل برسالة الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله تعالى لإخراج الناس من ظلمات الجهل والخرافة إلى نور العلم والمعرفة، رسالة التعليم لها بعدان أساسيان؛ الأول تربوي، والثاني تعليمي. البعد التربوي يتعلق بزرع حب التعلم، والبحث عن الحقيقة، والتزام الأخلاق، وحسن المعاملة والسلوك مع النفس ومع الأصدقاء والمجتمع ومع الله سبحانه وتعالى، وهو من الأهمية بمكان كبير في صياغة شخصية المتعلمين، الذين من المهم أن يلتزموا بالقيم الأخلاقية والإنسانية في معترك الحياة الخاصة والعامة، ومن ثم يأتي البعد العلمي الذي يشمل توضيح الحقائق والمعلومات والمفاهيم والقوانين والأنظمة العلمية التي تخضع لها جميع الكائنات من الذرة إلى المجرة، من خلال النظريات والتطبيقات العملية، لتقريبها إلى أذهان الناشئة وعقولها، بالانطلاق من السهل إلى الصعب، ومن المسلمات إلى الحقائق، باستخدام الوسائل التعليمية المتعددة، ولا سيما منها السمعية والبصرية والتكنولوجية.

