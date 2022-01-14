إيمانيات

يقول تعالى: (قال رب اشرح لي صدري* ويسر لي أمري* واحلل عقدة من لساني* يفقهوا قولي) (طه/25-28). (ألم نشرح لك صدرك* ووضعنا عنك وزرك* الذي أنقض ظهرك* ورفعنا لك ذكرك) (الشرح/1-4). (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) (الأنعام/125). ويثقف القرآن الکريم أتباعه علي أهم عنصر من عناصر النجاح والتأثير في التعامل مع الآخر والمشاکل والأزمات، وما يحتاج إلي صبر؛ مثل الحوار وإقناع الآخر بفکره ومشروعه و صدق دعوته.

إن القرآن الکريم يعرض عنصرين أساسين في هذا المجال، ويصطلح عليهما بـ(شرح الصدر) و(ضيق الصدر)، ليعبر بهما عن الوضع النفسي للتعامل مع المشکلة وللمحاور، وليعبر بهما عن الوضع النفسي للمتعامل مع المشکلة للمحاور، ويعتبر أهم عنصر من عناصر النجاح هو سعة الأفق النفسي الذي يعبر عنه بـ(شرح الصدر) وتحمل مشاق الحوار، والصبر علي الطرف الآخر بما يثيره من إشکاليات وتهم وعبارات مؤذية، ومحاولات التضليل والتفنن في صرف أهداف الحوار عن مساراتها، بغية إفشال الحوار، أو الخروج بإنتصار حواري مزيف؛ لذلك يخاطب القرآن الكريم نبيه الکريم محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك) (طه/130).

إن من المحاورين من هو صاحب الحق، وبيده الأدلة الکافية، والوثائق المقنعة، ولکنه سريعا ما يضغط الطرف الآخر علي أعصابه، ويستثير غضبه، فيضيق صدره، ويتعامل بعصبية وإنفعال فيخسر الجولة.. بل و ربما ضيع فرص التقارب و کسب الأصدقاء بسبب ضيق أفقه النفسي، ومزاجه العصبي في الحوار، وردوده المثيرة للطرف الآخر.. فينفض عنه الأصدقاء، ويکسب الجولة الخصوم والمنافسون، ولو صبر علي الحوار، وتجاوز محاولات الإثارة من الطرف الآخر لکسب الجولة، و طوق خصمه و منافسه، وإستمال الرأي العام إلي جانبه..

