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بيروت- الوكالات: شهدت مناطق لبنانية عدة امس إغلاقا للطرقات تنفيذا لإضراب قطاع النقل البري لمدة 12 ساعة، احتجاجا على عدم تلبية الحكومة لمطالب سائقي الأجرة الذين يعانون ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود.

ودعت العديد من منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الاحتجاجات التي بدأت منذ ساعات الصباح وأدت إلى تعطيل الأعمال في العديد من القطاعات لاسيما المصارف الخاصة ومحطات الوقود وشركات النفط، وكذلك توقفت الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات.

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في البلاد، وكذلك الطرق داخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحا. واستمرت الاحتجاجات على مستوى البلاد، والتي يطلق عليها اسم «يوم الغضب»، لمدة 12 ساعة.

ومساء الأربعاء خرجت احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في بيروت وطرابلس شمالي البلاد. وقد تخللتها مواجهات محدودة بين المحتجين والقوى الأمنية أمام مقر مصرف لبنان في العاصمة بعد محاولة لاقتحامه.

وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد قال، الشهر الماضي إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة.

وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان، فرضت حظرا على سفره وقالت إن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب. وتتواصل معاناة اللبنانيين في وقت وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في الدولة بأنها «واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر».

وكانت جمعية مصارف لبنان، أوصت عبر بيان بإغلاق جميع المصارف «حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب».

وقال أحد المتظاهرين في بيروت «نزلنا من الرابعة صباحا، وأغلقنا الطرقات. لدينا مطالب، موضوع الدولار والمواد الغذائية. رغيف الخبز صاروا يحاربونا فيه». وأضاف «يجب محاكمة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف»؛ وموجها حديثه للقائمين على الأمور في البلاد، قال «أوجدوا حلا أو اجلسوا في بيوتكم». وقال متظاهر آخر «لسنا قطاعي طرق.. نزلنا حتى يمكن أن نعيش ونطعّم أولادنا، ونحقق أقل مطالب لنا». وتابع «جوعونا وجوعوا الشبّان والعسكريين والموظفين. جوعوا كل البشر في هذا البلد. لم نعد نستطيع التحمل».

