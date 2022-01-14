عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس من التعطيل المتعمد الذي أصاب السلطتين القضائية والتنفيذية. وأكد عون، خلال استقباله وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، أن «العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء اذا لم يكونوا مذنبين».

وحذر من التعطيل المتعمد الذي اصاب السلطتين القضائية والتنفيذية.

من جهة أخرى، التقى الرئيس ميشال عون نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، وأبلغها دعم لبنان للنشاطات التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة.

