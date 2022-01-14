عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «البشر هو المخلوق الوحيد القادر على الإصلاح بعد التدمير». وقال السيسي خلال جلسة نقاش مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ: «ربنا مدي الإنسان القدرة على الإصلاح وخلقه كده، هل مش شايف إننا مش رايحين للبناء والإصلاح؟، لأ رايحين، وعندي ثقة إن العالم كله على مختلف مستوياته سواء دول كبيرة أو متوسطة أو صغيرة رايح على الإصلاح، أنا بقول هذا الأمر وسجلوه عليا الكلام ده». وأضاف السيسي: «مش بقول كده عشان احنا اللي هنظم المؤتمر بتاع المناخ، لأ، هو الانسان بطبيعة الحال عندما يرى الخطر بيتحرك، طب هو مين اللي جمع الإنسانية كلها على إجراءات كانت في منتهى القسوة في العالم كله، وتقريبا العالم كله نفذها في ملف التغير المناخ، ما ده هو الإحساس بالمسؤولية والخطر». وتابع: «أنا اتصور إن موضوع المناخ أخد قوة دفع خلال 5 سنوات سابقة، يمكن توقفت أثناء انسحاب دولة كبيرة منه، لكن اللي أنا متأكد منه وبغض النظر على أننا نحقق ده في شرم الشيخ آخر السنة دي، متأكد إن العالم سيفعل ما يلزم من أجل تحسين حال المناخ». دعا منتدى شباب العالم، إلى عقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة، لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، وإشراك الشباب في قضايا التغير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي وأوصى المنتدى في نسخته الرابعة، منظمة الصحة العالمية بتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، داعيا إلى توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لإنتاج المياه بكلفة اقل وضمان تحقيق أقصى استفادة منها. وأعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، توصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، وجاءت التوصيات كما يلي:

? الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا والذي يجمع بين رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل.

? دعوة منظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لكورونا.

? توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لإنتاج المياه بكلفة أقل وضمان أقصى استفادة منها.

? الدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرًا.

? ضرورة إشراك الشباب في قضايا التغير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي.

? الدعوة لإدراج قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي.

? الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة.

? إطلاق إستراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.

