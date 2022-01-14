عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات : قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية. وكانت قناتا «العربية» و«الحدث» نقلتا عن مصادر عراقية قولها إن الاتحاد الوطني الكردستاني اختار الاثنين وبالإجماع برهم صالح كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وجاء الإجماع عقب اجتماع في منزل بافل طالباني رئيس الحزب. بدوره، أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني حسم منصب رئيس الجمهورية العراقية، مشيراً إلى تقديم مرشحين للمنصب. وقال النائب عن الحزب مهدي كريم لوكالة الأنباء العراقية إن «الحزبين، الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية»، مبيناً، أنّ «المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني». وأضاف أنه «تمّ حسم الأمر من قبل الكتل الكردية ومع الكتل الأخرى ككتلة تقدم أو التيار الصدري»، مشيراً إلى أنه «مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة». وأضاف كريم أنّ «منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، وأي شخصية تخرج من هذا المكوّن، لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني».

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب، محمد الحلبوسي كان أعلن، يوم الأحد الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، موضحاً أن «فترة الترشيح تمتد لـ 15 يوما».

