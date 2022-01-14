عربيات ودوليات

أثارت تصريحات الطبيب المصري، خالد منتصر التي لمح فيها الى ان الاعلامي المصري، وائل الإبراشي «مات مقتولا» تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منتصر في تدوينة على صفحته المعرفة بفيسبوك «لجأ وائل الى دكتور «ش» وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، الطبيب هون عليه الأمر وقال ان لديه اقراصاً سحرية اكتشفها تشفي اخطر «كوفيد» في اسبوع، وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب وان المستشفى مش حتقدر تعمل له حاجة زيادة، وكتب اعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة «كورونا» قرص كبير وقرص صغير يومياً! اسمها ايه الجرعة؟ مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه الا الدكتور «شين» العبقري! بدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها ان لم نسارع بادخاله المستشفى اصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم ان ارقام الـC reactive protein و 244 2459 الـferritin 779 و LDH وصلت الى معدلات مرعبة من الارتفاع ما يدل على ان الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لا محالة». وأضاف منتصر «واصل الطبيب «شين» طمأنته وبان ده شيء عادي، وظل وائل اسبوعاً على تلك الحالة الى ان اكتشف انه وقع ضحية نصب وتواصل مع اساتذة الصدرية اللي بجد، ودخل مستشفى الشيخ زايد بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء ما بين 60 الى 90%! كارثة، لم يكن يرد على التليفونات برغم انه كان يحدثني في اي متاعب طبية تحدث له ولأسرته، لكنه القدر، اكتشفت تلك الكارثة بعد دخوله المستشفى حاول الأطباء بجهد عظيم مع اساتذة الصدر المحترمين لمدة سنة ان يصلحوا آثار الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير للأسف».

من جهته قال د. خالد امين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة في مصر لبوابة الأهرام ان «النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الاعلامي وائل الابراشي ادى لتدهور شديد في حالته الصحية». وأضاف «نقابة الأطباء لم تتلق من اسرة الاعلامي وائل الابراشي او اي جهة اخرى، شكوى بوجود خطأ طبي في علاج الاعلامي وائل الابراشي» مشيرا الى ان «النقابة بادرت من جانبها بمطالبة المستشار حماده الصاوي النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، كما طالبت ارملة الاعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها بوجود خطأ طبي». وأكد امين على ان «أي شكوى تصل النقابة يتم التحقيق فيها بمنتهى الحيادية والشفافية، للوصول للحقيقة» مشيراً الى ان «الأطباء ليسوا ملائكة وهناك من يخطئ ومن يخطئ يتم محاسبته وفقاً للقانون»، مستنكرا «حالة التربص والهجوم على الأطباء» وأوضح امين» في حالة وجود اي مضاعفات للمريض يتم تصوير ذلك على اساس انه خطأ طبي او اهمال، رغم ان بعضها قد يكون مضاعفات طبية متعارف عليها ومتوقع حدوثها».

وأكد ان «نقابة الأطباء ليست في حالة دفاع او هجوم ضد اي احد، ولكن من لديه شكوى او مستند عليه التقدم بها لجهات التحقيق وعدم الاكتفاء بالنشر عبر وسائل الاعلام المختلفة او مواقع التواصل الاجتماعي».

