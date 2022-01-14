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عواصم - الوكالات: اعلنت شركة «أسترازينيكا» ان البيانات الأولية من تجربة اجرتها على لقاحها المقاوم لفيروس كورونا اظهرت ان الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة اكبر للأجسام المضادة ضد «أوميكرون»، وغيره من السلالات المتحورة بما في ذلك «بيتا» و«دلتا» و«ألفا». وقالت الشركة ان الاستجابة المتزايدة لوحظت في اولئك الذين تم تطعيمهم سابقاً اما بلقاحها او بأحد اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

وأضافت انها سترسل هذه البيانات الى الجهات التنظيمية في جميع انحاء العالم نظراً للحاجة الملحة الى الجرعات التنشيطية. وهذه البيانات هي الأولى التي تعلنها الشركة من تجاربها على الجرعة المعززة من لقاحها، بحسب رويترز.

وكانت شركة «أسترازينيكا» قالت في ديسمبر الماضي انها تعمل مع جامعة «أكسفورد» لانتاج لقاح للسلالة «أوميكرون» لينضما بذلك الى صانعين آخرين للقاحات يتطلعون الى انتاج لقاح مضاد للمتحور.

في غضون ذلك حذت وكالة الأدوية الأوروبية حذو منظمة الصحة العالمية في التحذير من اتخاذ الجرعات المعززة للقاح فيروس كورونا وسيلة لمكافحة الجائحة، وذلك في الوقت الذي يتفشى فيه المتحور اوميكرون بوتيرة لم يسبق لها مثيل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية ان الجرعات المعززة المتكررة للقاح فيروس كورونا قد تضعف جهاز المناعة ولا تحقق جدواها. وأوضحت الوكالة ان تكرار تلك الجرعات كل 4 اشهر قد ينهك المحصنين في نهاية المطاف وتأتي هذه النصيحة في الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول امكانية اعطاء جرعات معززة اضافية لتوفير مزيد من الحماية مع ارتفاع معدل الاصابات بالمتحور «أوميكرون». وقد حذر خبراء منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من ان الاكتفاء باعطاء جرعات معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا الى لقاحات جديدة تكون انجع في الحماية من انتقال العدوى.

في غضون ذلك، يتفشى «أوميكرون» بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء الجائحة، وفقا لما اكده مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي. وقال غيبريسوس انه رغم ان «أوميكرون» يسبب اعراضا اقل شدة من المتحورات السابقة، فانه يبقى خطرا وخصوصا لغير المطعمين، وأشار الى ان عدد الاصابات الجديدة بـ«أوميكرون» في العالم بلغ 15 مليونا في الأسبوع الماضي فقط. وفيما يتعلق ببرامج التطعيم في العالم، قال مدير منظمة الصحة العالمية ان 90 دولة في العالم طعمت 40% فقط من سكانها حتى الآن، وان 36 دولة لم تتمكن من تطعيم سوى 10% من سكانها.

