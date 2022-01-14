عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: حذر الكرملين امس ان فرض عقوبات اميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنت روسيا هجوماً على اوكرانيا سيكون «تجاوزاً للحدود»، وذلك غداة تقديم اعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ان فرض «عقوبات على رئيس دولة سيكون اجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات» بين البلدين. وأشار الى ان اقتراح قانون الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي «لا يُسهل قيام جو بناء للمحادثات» الجارية بين روسيا والقوى الغربية، مضيفاً انها «محاولة للضغط على روسيا.. ولا معنى لها». وقال المتحدث باسم الكرملين، ان المحادثات بين روسيا والغرب «لم تكن ناجحة». وأكد ان موسكو تتوقع التوصل لاتفاق محدد ومكتوب قريباً، بعد جولتين من المباحثات الروسية - الأميركية، مضيفا «هناك اختلاف حول القضايا الرئيسة بين روسيا والولايات المتحدة، وهذا امر سيئ، ويمكن اعتباره من سلبيات جولتي المفاوضات». وعن العقوبات المحتملة ضد خط انابيب الغاز «التيار الشمالي 2» قال بيسكوف «انه مشروع تجاري، ومن الخطأ ربطه بالأمن». ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية الغرب الى «الاستماع الى روسيا وعدم الحديث عن العقوبات» مضيفا «حان الوقت لأخذ مخاوفنا في عين الاعتبار».

كما شدد على انه «لا يمكن لحلف «الناتو» ان يعطينا تعليمات بشأن اماكن نشر القوات الروسية» في اشارة للحشد العسكري الروسي على حدود اوكرانيا والتخوف الغربي منه.

جاءت تصريحات بيسكوف في وقت انطلقت فيه اجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا اليوم تحت رئاسة بولندا. وقال وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات «نواجه التصعيد والحشود العسكرية في شرق اوروبا ومحاولات تقسيم اوروبا الى مناطق نفوذ». ودعا وزير خارجية بولندا الى «حل النزاع داخل اوكرانيا وفي حدودها بالوسائل السلمية» كما دعا «أطراف النزاع في شرق اوروبا الى الالتزام بمقتضيات معاهدة هيلسنكي». من جهته، اعتبر المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس ان تحركات القوات الروسية على الحدود مع اوكرانيا تُعتبر «جزءا من الضغط» الذي تمارسه موسكو للحصول على مطالبها، لكن «من غير الوارد التفاوض تحت الضغط» بشأن اوكرانيا.

