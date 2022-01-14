عربيات ودوليات

أكد رئيس مجلس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ان المجلس صمام امان ولا يتدخل في ادارة اختصاصات العمل اليومي التنفيذي لمؤسسات الدولة. وقال خلال جلسة الأعيان لمناقشة التعديلات الدستورية، ان الدستور الأردني لا يحتوي على الولاية العامة بل اختصاص مجلس الوزراء في ادارة القضايا الداخلية والخارجية.

ولفت الى ان «مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة، ويختص بالسياسات العليا او في حالة الوصول لحالة انسداد في مرحلة الحكومات الحزبية.

وأكد ان اختصاص مجلس الأمن القومي في التعديلات الدستورية «لا ينازع اختصاصات جلالة الملك ومنها اعلان الحرب».

