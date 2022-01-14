عربيات ودوليات

علقت الأمم المتحدة حق التصويت لـ11 بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها 3 دول عربية، بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب احكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في رسالة موجهة الى الجمعية العامة ان اجمالي 11 دولة تخلفت عن سداد مدفوعاتها. وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة، كلا من دولة انتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، ايران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا. وأشار غوتيريش الى الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل بلد دفعه لاستعادة صوته. بالنسبة لايران، عليها ان تدفع ما يزيد قليلا عن 18 مليون دولار بينما يحتاج السودان الى ما يقرب من 300 الف دولار وفنزويلا حوالي 40 مليون دولار. فيما يتعين على كل دولة من الدول الأخرى دفع مبلغ اقل من 75000 دولار كحد ادنى لاستعادة تصويتهم. يذكر ان الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر حوالي 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيتها لعمليات حفظ السلام، وهي منفصلة وتم اقرارها في يونيو، حوالي 6.5 مليارات دولار. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعليق حق اي بلد عضو في التصويت عندما تساوي متأخراته او تتجاوز مبلغ المستحقات التي كان ينبغي ان يدفعها خلال العامين الماضيين.