مال وأعمال

كشفت مصادر لـ « النهار»، عن شرط جديد لتمرير الدين العام لضمان موافقة النواب عليه، وهو ضمان استخدام اداة الاقتراض عند الحاجة فقط، مع اهمية الحصول عند القيام بعملية الاقتراض على سعر فائدة سوقي مناسب حتى لا يتم تكبيل المال العام بفوائد باهظة.

وبينت المصادر أن القانون سيتم استخدامه فقط عند الحاجة وعندما لا يتوافر للدولة مصادر تمويلية أخرى.

واشارت الى أن إقرار قانون الدين العام ضرورة تستخدم عند الحاجة لحل أزمة السيولة في الاحتياطي العام، مضيفة أن ارتفاعات أسعار النفط لا يمكن الاعتماد عليها لتأمين التزامات الدولة من الرواتب واحتياجاتها العاجلة.

وأوضحت أن ارتفاعات أسعار النفط وفرت سيولة في الاحتياطي العام تمكن الدولة من تأمين الرواتب الخاصة بموظفي الدولة وسد الاحتياجات الضرورية الملحة والعاجلة التي فرضتها الظروف الطارئة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

وزادت المصادر أن السحب المتواصل من صندوق الاحتياطي العام أدى إلى استنزافه، خاصة مع تراجعات أسعار النفط التي تزامنت مع تراجعات أسعار النفط وهو ما أدى إلى تبخر قرابة 60 مليار دينار منذ العام المالي 2012/2013 وحتى نهاية العام المالي 2020/2021.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون الدين العام الذي رآه الكثيرون ضرورة ملحة لحماية الكويت من تراجع التصنيف السيادي من ناحية وسد النقص في تمويل مشاريع تنموية مدرجة في خطط الكويت التنموية، بالإضافة إلى نقص الاحتياجات التمويلية للاحتياجات الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.

وفيما ارتأت الحكومة بضرورة الإسراع بتمرير القانون بقيمة 20 مليار دينار، طالب نواب مجلس الأمة الحكومة بتقديم تصورات محددة بشأن بنود الإنفاق للقرض المطلوب وكذلك آلية السداد، مع بيان الحدود الزمنية المطلوبة للسداد والفوائد التي ستترتب على القرض وفوائده.

وفي الوقت الذي شهد فيه تعثر تمرير قانون الدين العام، تقدمت الحكومة بمشروع قانون آخر يتيح السحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال القادمة بقيمة 5 مليارات دينار ولفترة محدودة، إلا أن كلا المشروعين لم يحظيا بموافقة نواب مجلس الأمة، معتبرين كلا القانونين هدرا للمال العام.

