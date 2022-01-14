مال وأعمال

من المتوقع أن تتضخم كمية السندات الحكومية التي ستهبط على القطاع الخاص في عام 2022، ما يزيد الضغوط الصعودية على العائدات، في الوقت الذي يبتلع فيه المستثمرون في معظم الأسواق الرئيسة جرعات أكبر بكثير من الديون. بينما تستعد الحكومات لتقليص الاقتراض مع انحسار النفقات المالية، فإن الانخفاض البالغ تريليوني دولار في صافي طلب البنوك المركزية سيفرض اختبارا حقيقيا محفوفا بالمخاطر لحجم الطلب من القطاع الخاص، وفي ظل دفع التضخم معظم صانعي السياسة إلى الخطأ في جانب التدابير الأكثر تشددا (تخطط بعض البنوك المركزية بالفعل للبدء في تقليص مراكزها المالية)، سيحتاج المستثمرون إلى استيعاب زيادة في المعروض الفعلي بنحو 230 مليار دولار.