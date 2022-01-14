مال وأعمال

كسرت البورصة مع ختام تداولات الاسبوع كل التوقعات بعدما تجاوز مؤشر السوق الأول حاجز 8000 نقطة للمرة الأولى وسط تسارع ملحوظ في وتيرة التداولات واستعادة الزخم في ظل ترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة لتبلغ المكاسب السوقية ما يقارب من 1.711 مليار دينار بعدما اقفلت البورصة القيمة السوقية عند 43.424 مليار دينار بالمقارنة بـ 41.713 مليار دينار مع نهاية جلسة الخميس الماضي . وقال المحللون ان هذا الارتفاع كان متوقعا مع حركة تداولات الاسهم من نهاية العام الماضي في ظل سعي الاسهم القيادية الى العودة الى مستوياتها الطبيعية وخاصة اسهم بيتك واجيليتي والوطني والصناعات الوطنية والتي تجاوز بعضها الدينار، لافتين الى ان هناك عدداً من العوامل أسهمت في هذا الارتفاع المتوقع منذ بداية الاسبوع وفي مقدمتها:

1- سعي عدد من صناع السوق الى تأسيس مراكز سعرية جديدة للاسهم التابعة وفقا لادائها التشغيلي.

2- الدخول القوي للسيولة الاجنبية على الاسهم القيادية والتي من المتوقع ان تقوم بتوزيعات قوية مع نهاية العام.

3- صعود النفط فوق مستوي 85 دولاراً للبرميل ما أسهم في توقعات بانتعاش الوضع الاقتصادي.

4- التقليل من اثار تداعيات المتحور اوميكرون تعد كافية لاحتوائه، وهو ما لا يستدعي اللجوء إلى الحظر أو معاودة إغلاق الأنشطة التجارية ومطار الكويت الدولي.

5- صعود الاسواق العالمية وخاصة الاوروبية واليابانية الى مستويات جيدة.

6- تكالب اصحاب السيولة على الدخول على سوق الاسهم في ظل غياب الفرص الاستثمارية الاخرى مع تمادي ارتفاع العقار.

وسجلت سيولة البورصة نمواً أسبوعياً بنسبة 115.6 في المئة، لتصل إلى 401.05 مليون دينار، مقارنة مع 186.05 مليون دينار في الأسبوع السابق، كما ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 103.3 في المئة، لتصل إلى 1.9 مليار سهم، مقابل 936.12 مليون سهم في الأسبوع الماضي، وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 66.7 ألف صفقة، بالمقارنة مع 32.51 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 9.2 في المئة.

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها الجماعي للجلسة الخامسة على التوالي، مع نمو وتيرة التداولات، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 1.17 في المئة وبنحو 85.6 نقطة لترتفع إلى 7389.5 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 1.5 في المئة وبـ 119.7 نقطة من 7938.38 نقطة إلى 8058.12 نقطة ليتجاوز حاجز الـ 8 آلاف نقطة لأول مرة.

وارتفع المؤشر «رئيسي 50» بنسبة 0.17 في المئة وبـ 108 نقطة إلى 6384.06 نقطة، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14 في المئة وبنحو 8.8 نقطة إلى 6074.49 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 503 ملايين دينار دينار وبنسبة 1.1 في المئة، لترتفع من 42.921 مليار دينار إلى 43.424 مليار دينار، كما زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 488 مليون دينار وبنسبة 1.5 في المئة من 32.343 مليار دينار إلى 32.831 مليار دينار، وصعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.14 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار من 10.578 مليارات دينار إلى 10.593 مليارات دينار.

وزادت سيولة البورصة أمس بنسبة 20.8 في المئة لتصل إلى 105.14 ملايين دينار مقابل 87.04 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنحو 3.3 في المئة لتصل إلى 450.23 مليون سهم مقابل 435.81 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة المواد الأساسية بنمو 3.54 في المئة، بينما تراجع 4 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 0.66 في المئة، في حين استقر 3 قطاعات أخرى.

