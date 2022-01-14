مال وأعمال

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن بنوك مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي الداعم المستمر، وتطبيع النشاط غير النفطي.

وقد شهدت الكويت توسعا مدفوعا بشكل رئيس بإقراض التجزئة والقطاع النفطي فيما واصل الإقراض العقاري السكني دفع النمو القوي في السعودية،، كما سعت الحكومة القطرية لزيادة نمو الإقراض، أما الإمارات العربية فلا يزال الإقراض بطيئا مع توقعات تسارعه، أما النمو في البحرين فيعزى لعمليات الاستحواذ والتوسع خارج البلاد، وسط تعافي عمان ببطء.

وبشأن أداء الشركات بشكل عام فإنها تشهد انتعاشا تدريجيا، ولكن بعض القطاعات لا تزال تحت ضغط مثل الطيران والضيافة، وقد يكون الارتفاع في أسعار العقارات في دبي قصير الأجل حيث يمكن أن يؤدي العرض الزائد للعقارات السكنية إلى تحدي السوق على المدى الطويل، ما يجعل الانتعاش «هشا».

علاوة على ذلك، يجب أن تستفيد البنوك الخليجية من رفع أسعار الفائدة في عام 2022 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع له 3 مرات خلال العام الحالي أولها في مايو المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى رد فعل مماثل من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لارتباط عملاتها. وسوف يؤدي رفع البنوك الخليجية لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 14% وزيادة رأس المال بنسبة 1%، مع توقعات ألا يحدث تباطؤ كبير في نمو الإقراض بعد زيادة سعر الفائدة لأن هذا يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الحكومي وأسعار النفط.

ومع ذلك قد يصبح التمويل الخارجي نادرا وأكثر كلفة ويمكن أن تتأثر مؤشرات جودة الأصول في حالة حدوث زيادة أسرع من المتوقع في المعدلات.

ومن المرجح أن يكون لانخفاض السيولة العالمية تأثيراً محدوداً على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بفضل مراكز الأصول الخارجية القوية الصافية أو مركز الدين الخارجي الصافي المحدود.

وتعتبر قطر أكثر ضعفا من البلدان الأخرى بسبب ديونها الخارجية الكبيرة ولكن هناك بعض المخففات، ورغم ذلك سوف تستمر الرسملة القوية والدعم الحكومي في تعزيز الجدارة الائتمانية للبنوك الإقليمية.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 65 دولارا للبرميل عام 2022، منوهة بأن زيادة إنتاج الهيدروكربونات وتحسن المعنويات سيدعمان تحقيق نمو اقتصادي متسارع في المنطقة.

وبينت الوكالة أن البحرين والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان سيظل فيهما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية عام 2022 أقل قليلا من عام 2019، ويرجع ذلك إلى ثقل قطاعي الضيافة والعقارات في اقتصاداتهما.

