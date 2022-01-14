مال وأعمال

حققت شركة المجموعة التعليمية القابضة ارتفاعا في أرباح الشركة لتبلغ 1.87 مليون دينار في الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2021 بنسبة طفيفة بلغت 1.3 % على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات التابعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن نتائج الفترة شهدت انخفاض صافي حصص في نتائج شركات زميلة بنسبة 5 % عن الفترة ذاتها من عام 2020. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2021 نحو 2.69 مليون دينار، بالمقارنة مع 2.40 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2020، بارتفاع نسبته 12.3 %.

