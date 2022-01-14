مال وأعمال

لا يشعر الخبراء الاستراتيجيون في المؤسسات المالية التي تمتد من بنك «غولدمان ساكس» حتى «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» بالانزعاج من البداية المتخبطة، التي شهدتها سوق الأسهم هذا العام، كما كرروا دعواتهم التفاؤلية للرهان على الأسهم التي يمكنها الصمود في حالة رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، والسندات ذات العوائد المتزايدة.

كتب الخبراء الاستراتيجيون في «غولدمان»، بقيادة سيسيليا ماريوتي، في مذكرة: «قد يتم الإفراط في بيع الأسهم طويلة الأجل، التابعة لمؤسسات عالية الجودة، على المدى القريب»، مضيفين أنه في ظل غياب توقعات بارتفاع العائدات الحقيقية أكثر من ذلك، فمن غير المرجح تقييد التقييمات للأسهم بشكل إلزامي.

كتب مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت»، في مذكرة، «بينما يتوجب على المستثمرين التحصن من التقلبات، في ظل استعداد الأسواق لزيادة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساته، إلى جانب الموجة الأخيرة من إصابات «كوفيد- 19»، إلا أننا ما نزال نتوقع استئناف مسيرة الارتفاع».

وأوصى معهد الاستثمار التابع لشركة «بلاك روك» (BlackRock) المستثمرين بالاستفادة من عمليات البيع لزيادة حيازاتهم من الأسهم ذات المخاطر العالية.

وقال المحللون الاستراتيجيون في «جيه بي مورجان تشيس آند كو» إن الوقت قد حان لشراء الأسهم الهابطة «التي تمت المبالغة في التخلص منها».

ويزداد التفاؤل أيضا في القارة الأوروبية، التي صُنفت كملاذ آمن محتمل، في ظل بيئة تتسم بالارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، مع وجود أسهم أرخص بشكل عام وتتضرر بشكل أقل من الارتفاعات.

و كتب الخبراء الاستراتيجيون في مجموعة «برنشتاين» (Bernstein)، بقيادة سارة مكارثي، «الولايات المتحدة أكثر عرضة لارتفاع عائدات السندات، حيث تتمتع بتأثير أكبر في القطاعات طويلة الأجل»، كما أن فجوة الأرباح بين الولايات المتحدة وأوروبا تضيق، فيما تزيد الأفضلية الأوروبية.

كتب الخبراء الاستراتيجيون في بنك «بي إن بي باريبا»، بما فيهم أنكيت غيديا: «نعتقد أن مزيجا من مراجعات الأرباح، والتمركز حول الأسهم الهبوطية الأوروبية، والتقييمات الجذابة يمكن أن يُمهِد الطريق لارتفاع قوي في الأسهم خلال الأشهر المقبلة».

