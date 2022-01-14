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شاركت زين بتكريم الفائزين بالجولة الرابعة من الدوري المحلّي لقفز الحواجز، وذلك ضمن رعايتها الذهبية للدوري الذي يُقام للمرة الأولى بتنظيم الاتحاد الكويتي للفروسية بمُشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يُمثّلون مُختلف أندية الفروسية في البلاد. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حفل التكريم الذي أقيم على هامش اختتام الجولة الرابعة من الدوري في نادي المسيلة للفروسية قد شهد حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، بالإضافة إلى مسؤولي زين والاتحاد وحشد غفير من مُحبّي رياضة الفروسية.

وعبّرت زين عن فخرها برعاية هذا الحدث الرياضي المحلّي البارز بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للفروسية، حيث يأتي دعمها تحت مظلّة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، فالشركة تؤمن كثيرا بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابّات الكويت، خاصة مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذّر في هويتنا الكويتية والعربية والإسلامية. وتقام النسخة الأولى من الدوري المحلّي لقفز الحواجز (موسم 2021-2022) للمرة الأولى بتنظيم الاتحاد الكويتي للفروسية بمُشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يُمثّلون مُختلف أندية الفروسية العامة والخاصة في البلاد، حيث يتنافسون في 8 بطولات محليّة ضمن الدوري تُقام في ثلاث أندية هي نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي المسيلة للفروسية. وتحرص زين على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور مهم وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث المحلّي. وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، والعديد منهم في رياضة الفروسية.

