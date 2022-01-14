مال وأعمال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة. وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا، وإنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة في الصيف. وأضاف «نعاني من مشكلة التضخم، وفضلا عن ذلك عانت تركيا أيضا من مشكلة مؤلمة هي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلتها في البلدان الأخرى». جاء ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 36% في ديسمبر. كما أكد أردوغان أيضا أن حكومته مصممة على جعل تركيا في «دوري الأبطال اقتصاديا». وأوضح أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

