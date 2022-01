مال وأعمال

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبيرغ. يأتي توجه صندوق الاستثمارات العامة في خطوة لمضاعفة أصول الصندوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2025. وأضافت المصادر أن الصندوق السيادي يتطلع للاستثمار بناء على استراتيجية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة. ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى شراء الأسهم العالمية بناء على استراتيجية موضوعية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة. ويضاف الإنفاق على الأسهم العالمية إلى استثمارات الصندوق المباشرة في الشركات العالمية وصفقاتها المحلية. وجمع صندوق الثروة السعودي حوالي 500 مليار دولار من الأصول، حيث لعب دورا بارزا في الأسواق العالمية منذ تلقيه تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور أسواق الأسهم. استخدمت الأموال في شراء حصص في شركات من بينها Citigroup Inc. وFacebook Inc. وCarnival Corp المشغل للسفن السياحية، والتي باعتها بعد أشهر فقط. وقال محافظ صندوق الاستثمارت العامة، ياسر الرميان منذ أكثر من عام، إنه يهدف إلى استثمار حوالي 80%، من استثماراته في الاقتصاد السعودي، مع إنفاق الباقي دوليا. ذكرت وثيقة حددت استراتيجية الصندوق للفترة 2021-25 أنها تهدف إلى «تنمية وتنويع استثمارات المحفظة الدولية لصندوق الاستثمارات العامة على نطاق واسع، عبر المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات، وبعيدا عن الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز». وبلغت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك أسهمه في الشركات المحلية، ما يقرب من 200 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، والتي تهيمن عليها حصصها في شركة Lucid Group Inc. وشركة الاتصالات السعودية. وضاعف الصندوق أكثر من ثلاث مرات حيازاته في الشركات الأميركية المتداولة من نهاية عام 2020 إلى 43.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي. بدأ الاستثمار في صانعي ألعاب الفيديو في عام 2021 وأضاف مؤخرا حصصا في شركات التجارة الإلكترونية والصينية وشركات الطاقة النظيفة، من PayPal Holdings Inc وPlug Power Inc، إضافة إلى Alibaba Group Holding Ltd.